Viterbo, Santa Rosa. Gloria supera la prova delle luci

Mattia Ugolini 31 agosto 2022 a

a

a

Santa Rosa, mentre lunedì sera, 30 agosto, si è svolta la prova delle luci di Gloria, sui vip che prenderanno parte al ricevimento c’è ancora il massimo riserbo da parte della giunta Frontini. Nei giorni scorsi si era parlato di nomi noti, come quelli di Renzi, Calenda e addirittura Renzo Piano. Se per il primo c’è stata la conferma dell’invito, non vale lo stesso per gli altri due, tanto che l’architetto e senatore a vita è stato anche costretto a dover smentire l’indiscrezione relativa alla sua presenza. Renzi, unico invitato certo tra i tre, ha comunque detto di essere in forse, in quanto il giorno prima dovrà essere a Milano per la presentazione del Terzo Polo.

Torna il luna park, giostrai sistemati al Carmine

Ad oggi, l’unica partecipazione certa è quella dell’ambasciatrice greca Eleni Sourani, come annunciato da Frontini. Il sindaco ha fatto sapere che questo sarà il primo step per la successiva creazione di un “ufficio relazioni internazionali” al Comune. Non ci sarà nemmeno il gruppo squadra della Viterbese, che il giorno dopo (il 4) sarà impegnato sul campo del Giugliano per la prima di Serie C. Ci sarà, quasi sicuramente, l’assessore alla Bellezza Vittorio Sgarbi, che per Santa Rosa ha un occhio di riguardo. E, c’è da dirlo, i politici potrebbero accorrere in massa, considerando anche le imminenti elezioni. Non è da escludere che possa anche presentarsi un esponente del Governo Draghi, attualmente in carica per il disbrigo degli affari correnti. Occhi puntati anche su un possibile arrivo di Giorgia Meloni, già venuta due volte in città, e Salvini, presente nel 2019. Ma, finora, tutto tace. Come spiegato dal sindaco, il ricevimento di quest’anno sarà a numero chiuso, de facto blindato.

“Giostre a Valle Faul, scelta inopportuna”

Niente “scrocconi”, solo figure di rilievo per la città e per il Paese intero. E, su questo punto, ha qualcosa da dire Claudio Ubertini, capogruppo della Lega in Consiglio e assessore all’Urbanistica durante l’amministrazione Arena: “Non capisco per quale motivo Frontini continui a fare confronti con il passato. Negli anni passati non c’erano scrocconi, come da lei dichiarato, e le spese erano tutte coperte dagli sponsor. Per i banchetti, che non erano certo dionisiaci, c’erano collaborazioni con la Coldiretti e le associazioni per i prodotti tipici locali, che offrivano cibo e bevande. Frontini, piuttosto, pensi a fare le cose come si deve. Verificheremo attentamente chi saranno questi 180 invitati e quali saranno i dieci ospiti a testa degli assessori, quali valori porteranno in dote alla città. Anche noi abbiamo invitato figure di rilievo, pur senza fare tutto questo cinema. Lei usa ancora un linguaggio d’opposizione, forse non si è accorta che ora governa”. Insomma, a quattro giorni dal 3 settembre, sul ricevimento si sa poco e nulla. L’unica cosa certa sono le polemiche, immancabili.

Santa Rosa, canta il vicesindaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.