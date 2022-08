Festa per i 50 anni del parroco don Ilario

31 agosto 2022 a

La comunità corchianese ha festeggiato con commozione e con gioia i 50 anni del parroco don Ilario. Una cerimonia semplice e intensa, passata insieme alla comunità parrocchiale di Corchiano, a una delegazione della comunità di Sacrofano e ai tanti suoi amici e familiari che hanno condiviso con lui un percorso di vita. “Ringraziamo il Signore per averti condotto in mezzo a noi come guida spirituale di questa comunità - dichiarano gli amministratori locali -, e ringraziamo te, per l’amore, la gioia e la passione con cui compi questa tua missione ogni giorno in mezzo a noi. Il Signore Gesù ti doni la salute del corpo, perché ti sorregga e ti consenta di proseguire il percorso di vicinanza e di coinvolgimento dei nostri ragazzi e famiglie. Ti conceda la salute dell’anima, perché tu possa essere ogni giorno per la nostra comunità fonte di gioia e di consolazion”. ”



