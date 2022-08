31 agosto 2022 a

Trasversale, convocata la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto del primo stralcio per il superamento dell’abitato di Monte Romano, l’imbuto rimasto più consistente. Si è ora in attesa del benestare del Mite. Ma il commissario ha confermato l’impegno forte nel riuscire ad indire la gara entro l’anno e l’apertura del cantiere per la primavera del 2023”. Ad annunciarlo è l’assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Umbria, Enrico Melasecche, in merito al previsto completamento a quattro corsie della Terni-Orte-Civitavecchia. Prosegue inoltre la predisposizione del secondo ed ultimo stralcio sul quale sono sorti problemi a causa della presenza a nord delle tombe etrusche nell’area della necropoli di Tarquinia e a sud l’ambito naturalistico protetto per superare gli ultimi chilometri verso il porto e l’autostrada A12 Tirrenica e l’Aurelia.

