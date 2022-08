A rischio chiusura il 50 per cento dei bar della Tuscia

31 agosto 2022 a

Sulle vetrine di otto bar è comparso il cartello “cedesi attività”. Succede a Civita Castellana e lascia poco spazio all’immaginazione. In alcuni casi, alla base di questa decisione può esserci un motivo personale, ma succedeva anche in passato. Eppure, prima di mollare la presa, i proprietari ci pensavano non una ma dieci volte. Ora le cose sono cambiate e le bollette di luce e gas che stanno via via arrivando, con importi in costante crescita, hanno indotto molti a mollare. Se il caso Civita Castellana salta agli occhi per la concomitanza di ben otto attività messe sul mercato, il problema riguarda tutta la provincia. Meno Viterbo (ma solo per il ritorno della Macchina di Santa Rosa che moltiplica le presenze) e le località situate lungo la costa (grazie a un’estate particolarmente calda che ha triplicato i turisti). Ma si tratta solo di una parentesi leggermente più lunga di economia che gira a mille. Da fine settembre i proprietari di attività di ristorazione dovranno fare i conti con la crisi e i rincari. E forse Civita Castellana non sarà più un caso isolato.

Confcommercio prevede addirittura che da fine settembre, se qualcosa non cambierà in fretta, nella Tuscia, così come in tutta Italia, si assisterà alla chiusura di molti bar e ristoranti. “Il caso di Civita Castellana - spiega Leonardo Tosti di Confcommercio Lazio Nord - è indicativo di quanto accadrà presto in tutta la Tuscia: il 50% di bar e ristoranti abbasserà le saracinesche. Ai costi energetici, infatti, dovranno sommare quelli per il riscaldamento e sarà impossibile continuare a far fronte alle spese.

Oggi è in programma un incontro nazionale con le organizzazioni del commercio, la grande distribuzione e il Governo. Confcommercio Lazio Nord si presenterà al tavolo con una proposta che punta sulla rimodulazione degli orari. Spiega ancora Tosti: “La nostra proposta è semplice: i negozi e la grande distribuzione rispetteranno un orario continuato dalle 10 alle 18, poi stop per tutti. Bar e ristoranti, invece, saranno aperti dalla mattina alla sera alle 22-23. L’energia che in questo modo si risparmia con la chiusura anticipata di negozi e centri commerciali, potrà essere destinata alle aziende. Penso ad esempio al distretto ceramico di Civita Castellana, che continua a resistere ma non potrà farlo ancora per molto".

