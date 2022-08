Viterbo, ceramiche di Civita Castellana in crisi. Vaccarotti: “Cassa integrazione già attivata per cento lavoratori”

Alfredo Parroccini 30 agosto 2022 a

Le aziende del distretto industriale di Civita Castellana, l’unico distretto della ceramica in Europa, cercano di difendersi con tutte le loro forze dalla terribile morsa del caro energia. Nel giro di pochi mesi il prezzo del gas è aumentato in maniera spropositata, arrivando a superare i 300 euro a megawattora.

Una situazione diventata intollerabile che, qualora il costo del gas e dell’energia elettrica non dovesse abbassarsi o quanto meno attestarsi su livelli accettabili, sta spingendo inevitabilmente diverse aziende a prendere in seria considerazione il ricorso alla cassa integrazione.

“La Saturnia Porcellane srl, azienda famosa in tutto il mondo e specializzata nella fabbricazione di prodotti per la ristorazione e per uso domestico - dichiara Mauro Vaccarotti, segretario generale della Filctem Cgil -, ha chiesto e già attivato la cassa integrazione per i suoi circa cento addetti, per un periodo di tredici settimane”.

“Il margine di guadagno sulle stoviglierie - sottolinea Vaccarotti -, è talmente esiguo che l’eccessiva spesa per l’approvvigionamento energetico non permette di poter proseguire la produzione. Nei prossimi giorni avremo un incontro con un’azienda che produce articoli igienico-sanitari per valutare il suo caso. Di fronte a questa situazione dai risvolti molto preoccupanti il nostro sindacato chiede con forza al Governo Italiano di non traccheggiare oltre, ma di intervenire immediatamente per stabilire un tetto massimo sul prezzo dell’energia così come è avvenuto in altri Paesi Europei”.

E ancora: “Noi siamo in ritardo. Salvaguardare l’attività produttiva delle aziende locali è prioritario, perché il ricorso alla cassa integrazione riconoscerebbe agli operai un salario mensile lordo di 1.150 euro. Il netto è di 900 euro. Davvero troppo poco per poter mantenere una famiglia, soprattutto in questo periodo dove l’inflazione corre in tutti i settori e il costo della vita è aumentato sensibilmente. Inoltre sospendere l’attività produttiva, come hanno giustamente sottolineato gli imprenditori locali nei giorni scorsi, avvantaggerebbe le imprese competitors straniere, con il rischio reale per le nostre imprese, di perdere i clienti sul mercato. Sarebbe una catastrofe anche per i lavoratori. Ci auguriamo quindi che il Governo faccia molto presto la propria parte istituzionale e che indaghi con attenzione, anche su eventuali speculazioni finanziarie”.

“E’ indubbio - conclude il segretario Filctem -, che in questi mesi sia l’Enel che l’Eni, lecitamente, stiano facendo enormi profitti. Siamo d’accordo sull’idea di una tassazione sugli extraprofitti da destinare come sostegno alle aziende”.

