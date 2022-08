Viterbo, palio straordinario di Sant'Anselmo a Bormarzo. La Pro loco: "Il Comune ci ha escluso"

30 agosto 2022 a

Continua la battaglia tra Comune e Pro loco sul palio straordinario che si sta organizzando per l’11 settembre. Il sindaco Marco Perniconi nei giorni scorsi aveva dato notizia che la macchina sta andando avanti nonostante il la diffida della Pro loco che ha portato a un primo pronunciamento del tribunale civile in agosto con il giudice che si è dichiarato incompetente.

Ora arriva la versione della Pro loco che con una lettera risponde al primo cittadino assicurando che presto invierà a tutti i cittadini la propria versione dei fatti rispetto al rapporto con il Comune negli ultimi due anni corredando tutto con dei documenti.

“La Pro loco non ha cercato di sottrarre una manifestazione di particolare interesse per Bomarzo: la Pro loco ha difeso, e continuerà a farlo, sé stessa, il palio di Sant’Anselmo, 36 anni di ingenti sforzi economici, 36 anni di lavoro volontario di centinaia di persone”. Poi nella missiva si spiega perchè l’associazione ha preso questa posizione sul Palio straordinario: “Le nostre perplessità riguardo la sua scelta di escluderci derivavano anche dal fatto che sta realizzando un Palio eliminando tutto il lavoro dei volontari nel corso dell’anno e sostituendolo con gli sponsor, che va benissimo, ma solo fino a quando ci saranno gli sponsor”. Poi la sfida al sindaco: “Spieghi perché il 25 aprile scorso il Palio non è stato fatto, quando con atteggiamenti arroganti lo aveva garantito davanti ai rioni sottolineando l’esclusione della Pro loco”.

“Siccome non poteva escluderci dal palio di Sant’Anselmo - continuano - il sindaco ha preferito indire un palio straordinario, che praticamente è identico nella forma e nei contenuti a quello di Sant’Anselmo (potremmo quasi dire plagio, ma questo non spetta a noi dirlo)”.

Dalla Pro loco poi tendono in qualche modo la mano anche se il clima è decisamente teso: “Il palio per noi rappresenta la libertà, appartiene a tutti e non solo all’egemonia di una parte politica o di alcuni grotteschi soggetti che fanno esposti contro il biscotto di Sant’Anselmo e che fino a pochi anni fa chiedevano ai fantini di non venire a Bomarzo. Cos’è successo? È Scoppiato di nuovo l’amore per il Palio oppure è semplicemente cambiata amministrazione? Per noi non è e non sarà mai una questione politica, nonostante voi stiate evidenziando questo aspetto perché vi fa comodo e lo state facendo dando tutta la colpa di tutto ad un nostro Consigliere, che nella sua vita privata, vi è avverso politicamente. Ma pensate un po’, noi invece siamo sempre stati pronti a collaborare nonostante eravate e siete a braccetto con chi fa gli esposti e ci manda controlli di ogni genere”.



