Viterbo, carabinieri. Cambio al vertice del comando provinciale. Arriva il colonnello Friano

“Sono estremamente dispiaciuto di andar via. Con la stampa si è creato un clima costruttivo e leale. Insieme a voi abbiamo dato un’immagine reale della provincia”. Così è iniziato l’ultimo discorso da comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo del colonnello Andrea Antonazzo, il quale nel corso della conferenza stampa ha passato il testimone al colonnello Massimo Friano.

Il comandante uscente, che per tre anni ha guidato i militari dell’Arma della Tuscia è atteso per un nuovo prestigioso incarico: ricoprirà il ruolo di project manager per l’Interpol, nell’ambito di un programma per la cooperazione internazionale volto al contrasto della ‘Ndrangheta presso la direzione centrale della polizia criminale, dipartimento della pubblica sicurezza al Ministero dell’Interno. “Vado via con tanto dispiacere anche perché siamo proprio a ridosso delle festività di Santa Rosa – ha aggiunto Antonazzo-. Vedrò la processione e la macchina con la mia famiglia da turista. Sono stati tre anni intensi. Nei due anni di pandemia abbiamo lavorato tantissimo e siamo stati più presenti sul territorio. Il rapporto che abbiamo instaurato con le altre forze di polizia la polizia qui è stato proficuo ed efficace”.

La parola poi è passata al nuovo comandante, il colonnello Massimo Friano, originario di Torre del Greco. “Con Andrea Antonazzo ci conosciamo dal 1989, quando entrambi eravamo alla Nunziatella, scuola militare a Napoli – ha raccontato il neo comandante provinciale-. E questo legame mi dà la possibilità di partire con grandissima serenità, sapendo il grandissimo lavoro da lui svolto. Sono sicuro che per me sarà un viatico più semplice viste le sue grandi capacità. Ho già avuto modo di incontrare le autorità della città, anche se Viterbo non mi è nuova e sono veramente orgoglioso di aver avuto questa possibilità e di aver ricevuto questo incarico. In passato ho preso parte ad alcune missione all’estero, nei Balcani, ho avuto altre esperienze lavorative al nord Italia per poi ritrovarmi a Palermo, alcuni anni fa, proprio nello stesso periodo dell’anno in cui sono arrivato qui. Periodo che per i palermitani coincide con le celebrazioni di Santa Rosalia, ma non solo. Il 3 settembre ricorre l’anniversario dell’eccidio di via Carini in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie, Emanuela Setti, e l’agente di scorta Domenico Russo. A Viterbo proprio in questi giorni fervono i preparativi per Santa Rosa e mi ritrovo a cominciare con lo stesso grandissimo entusiasmo di allora. Quindi sono ormai abituato a fine estate a iniziare con un evento molto sentito che ci vedrà impegnati con le altre forze di polizia e altre istituzioni. In ultimo vorrei rivolgere un primo saluto ai cittadini, ma anche agli uomini in uniforme che mi auguro di incontrare al più presto nelle loro sedi. Spero di continuare quanto fatto da Andrea Antonazzo, certo di proseguire su binari sicuri. L’obiettivo è quello di instaurare un’atmosfera serena e di fiducia. Realizzare un ponte per occuparsi del bene pubblico, collaborando e condividendo, ma soprattutto confrontandosi. Ritengo che dal confronto e dall’ascolto nasca la solidarietà”.

Il nuovo comandante, oltre al dispositivo per la sicurezza nei giorni della festa di Santa Rosa, si ritroverà sul tavolo delicate indagini che nelle ultime settimane sono state affidate all’Arma a partire da quella sull’agguato che ha portato all’omicidio, avvenuto il 7 agosto a Soriano nel Cimino, di Salvatore Bramucci.

