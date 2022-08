Viterbo, Santa Rosa. Scontro sulle giostre a Valle Faul. La minoranza: "Scelta inopportuna"

P. D. 30 agosto 2022 a

“Il sito che ospita le giostre di Santa Rosa, a Valle Faul, è poco sicuro e provoca disagi e un danno economico per i viterbesi e i turisti”. Così il gruppo della minoranza in Comune (FdI, Lega, Pd e Viterbo cresce) che contesta la nuova giunta per la scelta della location, casa del luna park fino a metà settembre.

“La decisione di puntare su Valle Faul - si legge in un comunicato - la riteniamo assolutamente inopportuna. Perché, prima di tutto, non è stata utilizzata l’area dedicata agli spettacoli viaggianti? Perché viene occupato il parcheggio che servirebbe proprio a Santa Rosa e per le manifestazioni del mese di settembre? Ricordiamo che quello, in particolare, è il parcheggio riservato ai pullman, peraltro appena asfaltato".

"Sicuramente quelle strutture pesanti e ancorate faranno danni, chi li pagherà? Chiediamo inoltre di vedere il piano di sicurezza - concludono i consiglieri di opposizione -, ritenendo anche poco sicura la collocazione a ridosso di una rotonda e nella confluenza di due strade a rapido scorrimento. Ricordiamo alla sindaca Frontini che l’ultima volta che le giostre sono state posizionate lì è stato investito un bambino”.

