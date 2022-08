Viterbo, Santa Rosa. Il vicesindaco Alfonso Antoniozzi canta l'inno nazionale

Mattia Ugolini 30 agosto 2022 a

Si alza il sipario su Santa Rosa 2022, svelato il programma delle celebrazioni e le madrine del Trasporto. Annunciato anche il fuoriprogramma che vedrà il vicesindaco Alfonso Antoniozzi, assessore alla cultura e soprattutto lirico di fama internazionale, cantare l’Inno d’Italia nell’esibizione dell’orchestra del maestro Vincenzo Mercuri, in programma due ore prima della partenza da San Sisto. Questo e altro nel calendario della festa illustrato ieri mattina, 29 agosto,in conferenza stampa. Presenti tutti gli esponenti delle autorità politiche ed ecclesiastiche, assieme a quelli delle forze dell’ordine e dell’organizzazione del 3 settembre.

Le notizie di assoluta rilevanza, Antoniozzi a parte, sono due. La prima è che, stando a quanto dichiarato dalla sindaca Frontini, i biglietti per tribune, sedie e poltrone sono già sold out. Si prevede dunque il tutto esaurito per la sera della Macchina. La seconda, invece, riguarda le madrine del Trasporto, che saranno Ludovica Delfino e Sveva Melillo, entrambe massima espressione dello sport viterbese in quanto una campionessa del mondo di pattinaggio artistico e l’altra di muay thai. Passando alle altre novità di quest’anno, l’amministrazione ha fatto sapere di aver predisposto delle postazioni lungo il percorso riservate ai disabili (100 posti) e ai nove centri polivalenti cittadini, i quali beneficeranno di dieci posti ciascuno. Inoltre, il ricevimento in Comune (che sarà blindato e a numero chiuso, come promesso dalla sindaca) sarà aperto anche ai dipendenti comunali e ai ragazzi delle case famiglia, grazie alla disponibilità dei vari gruppi consiliari, che hanno acconsentito a cedere le finestre a loro assegnate.

“Gli appuntamenti di quest’anno saranno tutti gratuiti - ha sottolineato Antoniozzi -, a cominciare dai laser show in piazza della Rocca al posto dei fuochi d’artificio. Lo spettacolo sarà ripetuto quattro volte e chiedo ai commercianti di spegnere le insegne dopo mezzanotte. Chiuderà il cerchio il dj-set di Pratogiardino il 5 settembre”. Massimo Mecarini e Sandro Rossi, rispettivamente presidente del Sodalizio e capofacchino, hanno parlato del Trasporto. Dieci le fermate totali, 700 metri in più, come spiegato da Rossi: “Il tragitto lungo non ci spaventa. Alla discesa del Corso faremo una sosta tecnica, a cui si aggiungeranno quelle davanti via Matteotti, al Teatro, in piazza della Repubblica, degli Almadiani e vicino al palazzo di Bankitalia”. Mecarini ha annunciato che ci sarà una sorpresa (svelata solo la sera del 3) e ha elencato le dediche del Trasporto: “La fiaccola sarà portata dalla sindaca e verrà apposta da Aldo Baldi, fratelli di Roberto, per tutti ‘Baffino’. A lui sarà dedicato il nostro sforzo, oltre che a Renzo Lucarini, Roberto Joppolo, Contaldo Cesarini, monsignor Chiarinelli, Patrizia Coppa, Mario Cipolloni, a tutti i facchini scomparsi e alle vittime del Covid”. Le tre corone non saranno deposte al monumento dei Caduti, impalcato, ma alla fontana dei Caduti. Infine le cene in piazza si terranno nei giorni successivi per evitare contagi.

