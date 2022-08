Chiusa la pineta sotto la faggeta di Monte Raschio

28 agosto 2022 a

Oriolo Romano, chiusa la pineta che sta sotto alla faggeta del Monte Raschio patrimonio dell’Unesco. Il sindaco Emanuele Rallo nei giorni scorsi è stato costretto a firmare un’ordinanza che vieta l’accesso ai sentieri che attraversano quell’area perché, dopo il maxi incendio del 2 agosto, molti degli alberi potrebbero essere pericolanti e rappresentare un’insidia per le tante persone che tutti i giorni camminano in quei sentieri per raggiungere la faggeta.

Ad oggi - si legge nell’ordinanza firmata il 24 agosto - non si conoscono le condizioni di sicurezza interessate dall’incendio che ha devastò la pineta e alcune zone di sottobosco della faggeta. Un rogo che ha mandato in fumo circa 27 ettari di cui 21 ricompresi nel perimetro dell’area naturale protetta della Riserva Bracciano-Mantignano, colpendo pesantemente il rimboschimento di conifere, ma per 5 ettari anche la faggeta, patrimonio culturale mondiale dell’Unesco.

Ma i danni più rilevanti causati dall’incendio che si sospetta essere di matrice dolosa avvennero appunto nella pineta e ancora oggi è in corso non solo la stima, ma anche la valutazione della pericolosità.

Come si legge nell’ordinanza del sindaco Rallo in Comune sono arrivate diverse segnalazioni, in primis dal Cai che ha segnalato dei potenziali pericoli lungo i sentieri interni alla pineta. Inoltre va considerato che in quei percorsi camminano un numero ragguardevole di persone vista la prossimità della faggeta del Monte Raschio che sta appena sopra. Al momento - hanno concluso dal Comune - non ci sono le condizioni di sicurezza, o meglio non sono garantite al 100%, per poter accedere a quei sentieri.

Dunque per ora è vietato l’accesso a tutte le persone non autorizzate nell’area della pineta interessata dall’incendio (corrispondente a un tratto del sentiero 175C). Il Comun e ha comunicato alla Regione, proprietaria dell’area, il provvedimento invitandola a portare avant

i le verifiche, nel più breve tempo possibile, per valutare la situazione di sicurezza delle alberature per valutare eventuali interventi.

“Dopo l’incendio del 2 agosto scorso, è evidente che l‘area della pineta non è più sicura, e quindi per il momento con ordinanza ne abbiamo vietato l’ingresso”, spiega il sindaco Emanuele Rallo su Facebook assicurando tuttavia che il Comune si è messo subito al lavoro per risolvere la questione: “Nei prossimi giorni congiuntamente con il nostro parco, che ringrazio, saremo operativi per ripristinare le condizioni necessarie per il godimento della rete sentieristica. Confido di poter revocare l’ordinanza in tempi davvero brevi”.



