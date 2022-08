L'Associazione amici animali: "Canile di Bagnaia fiore all'occhiello"

28 agosto 2022 a

I volontari difendono il rifugio canile di Bagnaia dopo che nei giorni scorsi, in seguito a un sopralluogo dei Nas e della Asl sono stati sospesi i nuovi ingressi nella struttura. Per l’Associazione amici animali il rifugio “ è da sempre un fiore all’occhiello a garanzia del benessere animale”. E i provvedimenti di questi giorni non possono rovinare, in qualche modo, il lavoro fatto negli anni. Per questo i volontari e la presidente dell’associazione Paola Viglino sono disposti a mettere in atto una sorta di operazione trasparenza invitando le persone a visitare il canile della reale situazione.

Per quanto riguarda il controllo di Nas e Asl dall’associazione cercano di spiegare quanto accaduto: “Sono state nuovamente evidenziate le oramai note carenze strutturali presenti in un luogo nato 40 anni fa per volontà della storica animalista e fondatrice Elvia Viglino. Ogni altra informazione su pulizia e benessere animale è evidentemente falsa. Le carenze igienico sanitarie contestate, infatti, non si riferiscono a un luogo sporco e trascurato, anzi, il rifugio è un posto sano dove il benessere psico-fisico animale è sempre stato al primo posto”.

Nel rifugio - ricordano i volontari - “non esistono piccole gabbie ma solo ampi recinti dove i cani sgambano liberamente; da noi viene data ampia visibilità a tutti i suoi ospiti e vengono realizzate tantissime adozioni; da noi vengono inoltre svolte molteplici attività e progetti importanti che coinvolgono specialisti qualificati per rendere adottabili i cani e prepararli alla vita in famiglia".

Per questo i volontari hanno accolto con favore gli impegni dell’assessore Angiani che ha assicurato come il Comune si è prontamente attivato per fornire i dati dei cani presenti nel canile e sistemare secondo norma di recinti e gli spazi che ospitano i nostri amici a quattro zampe”. E’ stato già concordato un crono programma per sanare la situazione, che attendiamo di ricevere, per consentire nuovamente l’ingresso dei cani in tempi brevi.



