Viterbo, deposito scorie nucleari. Parola al Tar

Beatrice Masci 29 agosto 2022 a

a

a

Sarà discusso il 28 settembre, presso la seconda sezione del Tar del Lazio, il ricorso contro la carta dei siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposizione nazionale delle scorie nucleari, presentato dai comitati della Tuscia. In particolare, il ricorso si base sul mancato espletamento della Vas (Valutazione Ambientale Strategica) sui siti individuati nella proposta della Sogin e sull’interpretazione di Sogin di alcuni fondamentali criteri di esclusione indicati nella Guida Tecnica numero 29 delI’Ispra, nell’elaborazione dell’ordine di idoneità. Il ricorso è contro Sogin ma anche contro i ministeri della Transizione ecologica e dello Sviluppo economico. Si tratta di un passaggio fondamentale, visto che, conclusa ormai da alcuni mesi la conferenza nazionale, si è ancora in attesa della pubblicazione della carta dei siti idonei, consegnata al ministeri competenti ma ancora non ufficializzata.

Deposito scorie nucleari nella Tuscia, con la guerra cresce la paura

La preoccupazione dei comitati viterbesi è che, su un totale di 66 siti in ambito nazionale dei quali 22 nella Tuscia, il calcolo delle probabilità potrebbe giocare a sfavore di questo territorio. Intanto, però, come già annunciato con un decreto, la Sogin è stata commissariata. E’ uno degli ultimi atti del Governo Draghi, che ha scelto un collegio di tre persone con a capo l’ex prefetto Fiamma Spena. Il decreto con il quale si è proceduto al commissariamento di Sogin, spiega: “Il commissario, considerate le urgenze, lavorerà in deroga alla legge e dovrà rispondere solo alla legge penale”. A questo punto non si esclude nulla, neppure che l’iter possa essere interrotto per andare direttamente alla scelta del sito. Ovviamente non prima che il nuovo Governo si sia insediato.

Deposito scorie nucleari, Sogin ha consegnato al ministero la lista dei siti idonei

“Appare chiaro - commenta preoccupato Ridolfo Ridolfi del comitato di Corchiano - che tutto è possibile. Anche che si annulli il passaggio sugli accordi bilaterali per capire se uno dei territori prescelti possa essere disposto ad accettare di ospitare il sito. Nel caso in cui, come probabile, nessuno accetti, la scelta cadrà dall’alto e sarà politica”. “E’ evidente - argomenta Ridolfi - che questa deroga sarà utile per accelerare il processo di costruzione del deposito nazionale e che, in nome della pubblica utilità e della necessità di mettere insicurezza velocemente i rifiuti radioattivi, sarà necessario prendere delle decisioni ‘sofferte’ e non particolarmente condivise. Noi non accetteremo in nessun modo imposizioni, le ragioni per escludere la Tuscia dalla volontà politica di farne una discarica di rifiuti radioattivi sono valide, ben documentate e certificate da autorevoli professionisti, i nostri ricorsi alla giustizia amministrativa si basano su solidi principi legali. Nessun colpo di mano ci farà accettare ciò che è inaccettabile”.

Deposito scorie nucleari, Italia Nostra: “Lista dei siti idonei non va secretata”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.