Viterbo, partiti gli abbattimenti dei cinghiali. Si andrà avanti fino a luglio 2023

Paolo Di Basilio 29 agosto 2022 a

a

a

Iniziate le battute per dare la caccia ai cinghiali di troppo che circolano nella Tuscia e che provocano danni specialmente nelle aziende agricole. A giugno la Regione ha approvato un piano per il contenimento della specie che prevede un aumento del 30% degli abbattimenti anche per frenare l’eventuale avanzata della peste suina. L’Ambito territoriale di caccia (Atc Viterbo 2) nei giorni scorsi ha dato notizia dell’inizio delle attività di abbattimento. Durante la prima uscita in girata, all’interno di un’azienda agricola che aveva presentato una formale richiesta, sono stati tre gli animali abbattuti, sotto il coordinamento del nucleo venatorio della polizia provinciale. Gli interventi sono stati autorizzati dalla Regione Lazio il 28 luglio, in continuità con il piano di controllo già attivo nel triennio passato. “Con questa autorizzazione - spiega il presidente dell’Atc Alberto Scarito - si dà il via all’attivazione di interventi di controllo diretto della specie del nostro ambito territoriale di caccia fino al 31 luglio 2023”.

Avvistati cinghiali a Punta del lago

L’autorizzazione è valida nelle superficie dell’ambito compresa nei comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Bassano in Teverina, Blera, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Vita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monteromano, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia e Vetralla, anche nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione di competenza dell’Atc. Stando a quanto era contenuto nel piano regionale approvato a giugno, quella di Viterbo è l’area del Lazio con la maggiore concentrazione di cinghiali. Secondo le tabelle contenute nel documento a Viterbo c'è una popolazione stimata di 24.345 capi, dunque posto che il piano regionale prevede quest’anno l’aumento degli abbattimento del 30 per cento rispetto alla media del triennio 2019-2021, si parla di 2.350 ungulati in più. In fin dei conti, come si legge nel piano, “l'area identificata a maggior rischio (densità di cinghiali, esposizione a contatti a rischio) è quella della provincia di Viterbo (Atc Vt1 e Vt2) , di Rieti e di Roma (Atc Rm1)” dove devono essere organizzate battute, da effettuarsi con l'utilizzo di personale adeguatamente formato.

"Cinghiali, servono provvedimenti drastici"

Al di là della peste suina sono significativi anche i dati degli indennizzi pagati agli agricoltori negli ultimi anni per i danni causati dai cinghiali. l'Atc Viterbo 1 nel 2018 ha risarcito 51 aziende per un totale di 110.968,61 euro, l'Atc Viterbo 2 ha erogato 46.323,64 di indennizzi a 24 ditte. Nel 2019 50.779,45 euro l'Atc Viterbo 2 (58 imprese) e 95.459,60 euro (27 ditte) il Viterbo 2. Per il 2020 sono state ammesse le richieste di 100 ditte tra i due Atc per circa 220 mila euro complessivi di danni stimati.

Cinghiali nelle vie del centro storico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.