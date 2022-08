Polizze auto, a Viterbo rincari del 5% da inizio anno ma costi più bassi del Lazio

Alessio De Parri 29 agosto 2022 a

a

a

Rincari dei premi Rc auto nella Tuscia. Come evidenziato dagli ultimi dati forniti dall’osservatorio di Facile.it, infatti, nel mese di luglio in provincia di Viterbo il prezzo dei premi Rc auto è stato in media di 373,56 euro, vale a dire il +5,03% in più rispetto a quello fatto registrare all’inizio dell’anno (355,66 euro). Facendo riferimento allo stesso mese di un anno fa, quando la tariffa media si assestava sui 369,18 euro, ecco dunque segnato un aumento del +1,19%. Negli ultimi dodici mesi, invece, il rincaro più alto è stato registrato nel mese di giugno, con una media di 381,55 euro. La cifra più bassa, invece, proprio a gennaio (355,66 euro). Nonostante l’incremento, però, nel Viterbese assicurare l’auto costa decisamente meno rispetto alle altre province del Lazio. A guidare la classifica degli incrementi è infatti la provincia di Roma (+9,2%, 463,09 euro), seguita da quella di Rieti (+8,1%, 450,92 euro).

Rc auto: gli automobilisti della Tuscia i più "fortunati"

Continuando a scorrere la graduatoria troviamo poi la provincia di Latina (+5,3%, 491,30 euro) e, appunto, Viterbo, come detto con +5,03% per una media di 373,56 euro. Chiude Frosinone, territorio del Lazio che ha segnato un incremento del 3,6% (387,94 euro). Allargando i confini, va detto che l’aumento dei premi medi registrato da gennaio a luglio nel Lazio è il quarto più alto d’Italia, dopo Puglia (+9,4%), Liguria (+9,1%) e Marche (8,9%). Leggendo i dati sulla variazione dei premi assicurativo nei comuni della Tuscia, si scopre invece che l’incremento più alto rispetto a luglio 2021 è stato quello registrato a Ronciglione, con +46% (482 euro). A seguire troviamo Vitorchiano (+18%, 337 euro), Fabrica di Roma (+17%, 373 euro) e Viterbo (+9%, 413 euro). Ci sono altri centri della provincia dove invece i costi delle polizze sono addirittura scesi rispetto ad un anno fa, come ad esempio a Montefiascone (-23%, 358 euro), a Oriolo Romano<TB>(-16%, 334 euro) e a Vetralla (-13%, 349 euro). Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it le auto nella provincia hanno un’età media di 11,77 anni.

Assicurazioni auto, Viterbo è la città più economica del Lazio

E’ Montefiascone è il comune dove si trovano le vetture più anziane, in questo caso con un’età media di 14,42 anni. A seguire ecco Oriolo Romano (13,24 anni) e in terza posizione Vetralla (12,51), In base ai dati raccolti, infine, a Viterbo e provincia il valore medio delle auto in circolazione è di 10.449,55 euro. Un aumento in media di 1.358,08 euro, visto che un anno fa il prezzo di una vettura nella Tuscia era di 8.71,49 euro. Le auto più care circolano a Sutri, dove il valore medio è di 13.372,74 euro. A seguire Soriano nel Cimino (13.187,50) e Orte (11.988, 63 euro).

Viterbo, vendevano on line false polizze assicurative: due denunciati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.