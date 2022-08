Santa Rosa Viterbo, Matteo Renzi invitato in Comune per il Trasporto

Mattia Ugolini 29 agosto 2022 a

Matteo Renzi invitato a Viterbo per Santa Rosa e Italia Viva pronta a costituire un gruppo in Consiglio. La notizia filtra da ambienti vicini all’ex premier ma, a ieri, il diretto interessato non avrebbe ancora confermato la sua presenza per la serata del 3 settembre poiché, il giorno prima, sarà impegnato a Milano per la presentazione del programma elettorale del Terzo Polo.

Secondo fonti accreditate, l’arrivo in città di Renzi sarebbe propedeutico alla creazione di un gruppo consiliare interno alla maggioranza di Chiara Frontini, attualmente divisa in soli tre gruppi: Viterbo 2020, il più numeroso con 19 membri, IoApro Rinascimento, quello di Vittorio Sgarbi composto dal solo Ugo Poggi, e La Tuscia nel cuore, rappresentato da Melania Perazzini. Stando ad indiscrezioni, i consiglieri che sarebbero pronti a formare il gruppo di Italia Viva sarebbero due, Paolo Moricoli e Rosanna Giliberto, ai quali si aggiungerebbero gli assessori Elena Angiani ed Emanuele Aronne. Per Santa Rosa, inoltre, sarebbe stato invitato anche Carlo Calenda, segretario di Azione da poco alleatosi con Renzi.

Tuttavia, Paolo Moricoli ci tiene a smentire questa ricostruzione: “Matteo Renzi lo abbiamo invitato più di un mese fa, quando il Governo Draghi era ancora in piedi. Inizialmente non poteva venire perché era in programma la Leopolda, successivamente rimandata proprio per la concomitante presentazione del Terzo Polo. Qualora dovesse trovare un incastro e riuscire a venire il 3, lo faremo sapere. Non mi risulta in calendario nessuna creazione di alcun gruppo politico, ci sarà solo una riunione per coordinarci in vista delle elezioni”. Eppure, non è un mistero che lo stesso Moricoli, assieme alla Angiani e ad Aronne, sia iscritto a Italia Viva. Così come non lasciavano spazio alle interpretazioni le parole pronunciate da Renzi subito dopo la vittoria di Frontini: “Appoggiata anche da noi, prima ha battuto il centrodestra al primo turno e poi sconfitto il campo largo (Pd - Cinque Stelle - Azione) al secondo”.

