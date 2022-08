Elezioni Viterbo, il Partito democratico batte la ritirata

29 agosto 2022 a

Una campagna elettorale finora decisamente sotto tono per il Pd della Tuscia. Colpa un po’ dell’assenza di candidati locali alla Camera (tra l’altro, paradossalmente, un risultato deludente nel collegio di Viterbo, per il gioco dei resti, avvantaggerebbe i nomi in lista sulla piazza di Roma e quindi anche il consigliere regionale locale Enrico Panunzi), ma anche, a quanto pare, logica conseguenza del terremoto scoppiato con il caso Ruberti, che sta scuotendo tutto il partito laziale. Evidente, infatti, la rete di correlazioni esistenti tra una provincia e l’altra all’interno di un sistema di potere - così l’hanno battezzato i giornali nazionali - ruotante attorno alla Regione, posto che il Pd di cui si parla è proprio quello “zingarettiano” prosperato attorno alla figura del governatore e dei suoi più stretti collaboratori. A parlare apertamente di questo sistema, come riportato ieri da Repubblica, è ad esempio Isabella Mastrobuono, ex manager della Asl di Frosinone rimossa nel 2015 dall’incarico di direttore generale. Le subentrò Luigi Macchitella, volto notissimo nella Tuscia proprio per i suoi legami con il Pd locale ai tempi in cui fu commissario della sanità viterbese (fino al 2015).

A lui, come spiegato dalla stessa Repubblica e dal Tempo nei giorni scorsi, si deve l’ascesa del broker assicurativo Vladimiro De Angelis (fratello del potentissimo presidente del Consorzio industriale, Francesco, e protagonista della violenta lite con Ruberti venuta alla luce nei giorni scorsi) dentro la Asl ciociara. Appannaggio della sua compagnia assicurativa sono state infatti sottoscritte in pochi anni polizze per 1,6 milioni di euro grazie al meccanismo delle proroghe. Dice oggi Isabella Mastruobuono: “Dissi di no alle loro richieste e l’assessore D’Amato mi cacciò via. Ricordo ancora il via vai di politici nel mio ufficio a chiedere favori e spingere persone. Mi chiesero di dimettermi, ma quando rifiutai mi dissero che mi avrebbero sfiduciato i sindaci e così avvenne”. Dopo le immagini delle lite tra Albino Ruberti e Vladimiro De Angelis, la Procura di Frosinone ha aperto un’inchiesta che sta scandagliando il sistema di potere costruito nel tempo - scrive ancora Repubblica - fatto di affari, incarichi pubblici, candidature, voti e posti di lavoro. Dalla sanità ai rifiuti, con il ruolo strategico giocato da tutti i consiglieri regionali eletti sul territorio, all’interno di questo sistema le dinamiche sono le stesse. E ancora una volta ricorrono necessariamente intrecci con la provincia di Viterbo. Viterbese è infatti l’ex potentissima direttrice dell’assessorato all’ambiente (Flaminia Tosini), arrestata un anno fa e poi rimessa in libertà in attesa di processi; e a Viterbo si trova la discarica (Monterazzano) finita al centro delle cronache per l’arrivo dei rifiuti di tutto il Lazio dopo la chiusura degli impianti dell’imprenditore Valter Lozza, che, secondo gli inquirenti, con la Tosini avrebbe intrattenuto una tresca amososa.

Di nuovo Repubblica: “Trecento operai della cartiera Reno De Medici, nel Frusinate, sono stati messi in cassa integrazione a causa del blocco del depuratore di Villa Santa Lucia gestito da una società controllata dal Consorzio unico industriale (Francesco De Angelis) finita in due inchieste dell’Antimafia di Roma e in una della Procura di Cassino, tra accuse di inquinamento ambientale e traffico di rifiuti”. Una circostanza che la dice lunga sul terremoto che ha minato negli ultimi tempi il sistema di potere del Pd della Regione Lazio, dove la lite tra Ruberti e De Angelis è solo la punta dell’iceberg. Repubblica: “Qualcosa è cambiato. Sono cambiati gli equilibri (...). Un signore dei rifiuti ciociaro è caduto in disgrazia e un imprenditore ha avuto problemi con l’Antimafia. Non sarebbe più bastato neppure l’emendamento con cui Leodori ha consentito di dare il via libera alla discarica di Rocassecca”. Emendamento, per tornare al gioco degli intrecci, di cui fu primo firmatario il consigliere regionale viterbese Enrico Panunzi. Dopodiché, in seguito ai guai di Lozza, titolare della discarica di Roccasecca, gran parte dei rifiuti del Lazio sono stati dirottati a Viterbo.

