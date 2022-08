Viterbo, Santa Rosa. E' la notte di Santa Barbara: “Minimacchina, sarà festa”

Alessio De Parri 28 agosto 2022 a

E’ la più giovane delle tre Minimacchine, al settimo Trasporto, portata a spalla dai piccoli facchini nel quartiere più popoloso. A Santa Barbara, 12 mila residenti alla periferia della città, questa sera dalle ore 21 sarà grande festa con il passaggio di Miracolo di fede, riproposta per la terza edizione (l’ultima nel 2019), che torna dopo due anni di stop per il Covid. Il modello (alto 10 metri per un peso di 5 quintali), è stato ideato da Luca Di Prospero ed è una rivisitazione del progetto presentato oltre quindici anni fa dal padre Gianluca, scartato in ottica 3 settembre. Il piccolo campanile che cammina sarà fatto sfilare per le strade del quartiere da 67 minifacchini, in ritiro dalle 15 nella palestra della Parrocchia, poi in corteo attraverso piazzale dei Buccheri, via dei Buccheri, via Raffaello, via Mantegna, piazzale Michelangelo, via Tintoretto, via dei Tarquini, via della Biga di Castro, strada Santa Barbara, via Porsenna e piazzale Porsenna, prima del rientro in chiesa.

Alle 20,45 la mossa verso la macchina, con il Sollevate e fermi alle 21. Il percorso di circa 900 metri, da via Tarconte alla chiesa di Santa Barbara passando attraverso via Lega dei XII Popoli, via degli Etruschi, via Porsenna, piazzale Porsenna e piazzale dei Buccheri, dovrebbe essere coperto in un paio d’ore dai piccoli cavalieri di Rosa.

A guidarli sarà il capofacchino Diego Terzoli, emozionato per il ritorno della Minimacchina dopo due anni consecutivi a causa della pandemia: “Non vediamo l’ora di riprenderci la nostra vita - afferma alla vigilia della settima edizione del Trasporto -. Domani sera (stasera, ndr) sarà una sorta di liberazione: prima di tutto per i piccoli facchini e in secondo luogo per tutti gli abitanti di Santa Barbara che finalmente, dopo oltre due anni di grandi sofferenze, ritroveranno una tradizione alla quale sono particolarmente legati”.

