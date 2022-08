Viterbo, caro bollette. Peparello: "Turismo in ginocchio"

28 agosto 2022 a

“Se nel 2020 e 2021 un bar spendeva in media 6.700 euro per le bollette di luce e gas, nei prossimi dodici mesi, ipotizzando che gli aumenti attuali restino costanti, lo stesso bar spenderà 14.740 euro. Un aumento del 120% e un’incidenza sui ricavi aziendali che passa dal 4,9% al 10,7%”. Così Confesercenti in una nota, con l’intervento di Vincenzo Peparello, presidente provinciale e responsabile Area turismo regionale. “In questi giorni - spiega Peparello -, con l’arrivo delle bollette di luglio, molti dei nostri associati, ma anche i non associati, hanno chiamato la nostra organizzazione per chiederci chiarimenti su delle bollette con cifre da capogiro. Rispetto agli aumenti che vengono ufficializzati, del 27%-37%, assistiamo invece a rincari duplicati o addirittura triplicati. Addirittura assistiamo, rispetto alle bollette dello stesso mese dell’anno precedente, ad aumenti anche del 300% e 400%. Abbiamo già ricevuto delle bollette, soprattutto da aziende nel settore turistico ricettivo più energivore, con rincari evidenti. Per esempio: una bolletta che nel luglio 2021 era di 16.700 euro, a luglio 2022 è passata a 75 mila euro. In questo caso assistiamo ad un aumento, appunto, del 300%-400% per cento”. “Abbiamo rincari che riteniamo anomali e ingiustificati - conclude Peparello -. Anche nel passato è successo di ricevere queste bollette impazzite. C’è molta preoccupazione, basti pensare ai segnali provenienti da varie zone della provincia in cui le imprese non riescono più a sostenere questi costi e si avviano alla chiusura definitiva, poiché i prezzi per la gestione aumentano mentre al contrario i fatturati diminuiscono. Precedentemente l’incidenza dei costi di gestione era attestata al 4% o del 5%; attualmente è passata invece al 10%. In alcuni casi gli utili vengono anche azzerati poiché i fatturati calano”.

Quali sono le linee difensive che la Confesercenti Viterbo intende perseguire?

“Innanzitutto invitiamo le imprese a segnalarci queste anomalie dovute ai rincari e di farci pervenire una copia delle bollette poiché sono aumenti che non si giustificano e che sono ormai fuori controllo. Da parte nostra, cercheremo di aiutare le imprese con la nostra consulenza attraverso queste segnalazioni e confrontandoci con le varie compagnie”.

Quale potrebbe essere la ricetta per contrastare questo fenomeno?

“Se a questa situazione non viene fornita una risoluzione immediata e certa rischiamo di vanificare la ripresa a cui avevamo assistito negli ultimi mesi. Soprattutto in vista di questa ripresa e ripartenza le nostre imprese non sono più competitive rispetto ai paesi concorrenti poiché i costi di gestione sono due o tre volte superiori”.

