Viterbo, degrado. Taglio erbacce bloccato dalle auto in sosta

Mattia Ugolini 28 agosto 2022 a

a

a

Il Comune ordina lo sfalcio delle erbe infestanti al Pilastro ma i residenti, in barba ai divieti, non liberano le vie del quartiere dalle auto, lasciandole parcheggiate ai lati delle strade e complicando di molto il lavoro degli operai incaricati. La sindaca Chiara Frontini è così costretta a lanciare un appello: “Abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini”.

“Sporcizia e poca sicurezza al Pilastro”

E’ quanto accaduto ieri mattina, 27 agosto, al quartiere Pilastro, dove erano in programmi i lavori per il taglio delle erbe infestanti. Dopo settimane di segnalazioni pervenute all’amministrazione comunale da parte di diversi abitanti, la sindaca Chiara Frontini aveva predisposto (con ordinanza numero 36/22) i lavori in quasi tutte le vie a maggior viabilità del quartiere.

L'ordinanza per il decoro urbano estesa a viale Trento

Per facilitare il compito degli operatori, Palazzo dei Priori aveva inoltre dato mandato alla polizia locale di posizionare - in data giovedì 25 agosto - il cartello di divieto di sosta nelle aree interessate, con l’avviso di rimozione coattiva, in vigore dalle 7 di ieri, sabato 27 agosto.

