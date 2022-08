Viterbo, cala il livello del lago di Bolsena. Allarme a Marta

D. P. 27 agosto 2022 a

E’ una lenta agonia quella del lago di Bolsena, i cui segnali inequivocabili si possono vedere sulla colonnina di misurazione dell’altezza delle acque, posizionata alla fine del muraglione sul lungolago. Ebbene, la colonnina ha raggiunto il minimo storico di abbassamento dell’acqua e le varie spiaggette di sabbia che si stanno formando ne sono la testimonianza.

Un fenomeno alquanto preoccupante il notevole calo delle acque del lago, che ha raggiunto i 70 centimetri in meno rispetto agli anni passati; bisogna risalire al 2003, per trovare un fenomeno simile, anche allora determinato dall’assenza di piogge.

Questa situazione alquanto critica, ha fatto sì, che in zone periferiche come la località Pontone, si siano formate delle vere e proprie piccole nuove spiagge, un tempo inesistenti e oggi addirittura frequantate dai bagnanti. Lo stesso fenomeno, sicuramente alimentato dalla sabbia tolta all’imbocco del nuovo porto, ha fatto sì che di fronte al chiosco di piazzale Martiri di Cefalonia, si stia formando un’altra spiaggetta, mèta anch’essa di turisti. Inoltre, la secca davanti al Borgo dei pescatori, crea notevoli difficoltà anche ai pescatori che, quando escono per gettare le reti oppure tirano le barche a riva, hanno grossi problemi. Qualcuno dice che ci vorrebbe un intervento di ripulitura, com’è stato fatto all’entrata del porto, dove è stata tolta tutta la sabbia che ostruiva l’entrata e l’uscita delle imbarcazioni, ma chissà. Fatto sta che la situazione si sta aggravando giorno dopo giorno e se non arrivano le piogge, i problemi aumenteranno.

Fino a qualche anno fa, il caratteristico “ponticello” di fronte al porto dei pescatori (che nel dopoguerra veniva usato dalle donne martane per lavare i panni), era circondato dall’acqua, ora invece ci si arriva camminando a piedi, il che spiega facilmente quanto sia calato il livello del bacino.

A questo punto, la speranza di tutti è quella che in autunno arrivino abbondanti piogge e la situazione del lago di Bolsena torni ad essere quella di prima, altrimenti dovremo davvero preoccuparci.

