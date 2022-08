Viterbo, biblioteca parlante a Gallese. Al via il progetto di letture ad alta voce

Alf. Parr. 27 agosto 2022 a

Gallese, è partita l’iniziativa lanciata dall’assessorato alla Cultura insieme agli operatori del Servizio civile universale, dal titolo la “Biblioteca parlante”.

“Riteniamo importante - spiegano gli amministratori gallesini -, la promozione del piacere della lettura, un’attività che in Italia, purtroppo, non registra trend positivi. Sono noti gli effetti che la pratica della lettura ad alta voce produce per lo sviluppo delle funzioni cognitive e del pensiero critico, favorendo abilità relazionali e un miglior rendimento scolastico. Per questo il nostro Comune ha promosso un ciclo di appuntamenti di lettura ad alta voce per bambini nei giorni antecedenti l’inizio della scuola. Un’occasione per invogliare i bambini, a riservare un tempo quotidiano dedicato alla lettura e per favorire un nuovo rapporto con lo spazio della biblioteca, promuovendo il prestito di libri”.

Il progetto Biblioteca parlante e, altri simili appuntamenti, vengono realizzati nell’ampio obiettivo dell’amministrazione comunale di garantire al paese il conseguimento della prestigiosa qualifica di ‘Città che legge’. Tutti sforzi congiunti, resi possibili grazie al lavoro degli operatori del servizio civile universale.



