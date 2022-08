Viterbo, ceramiche di Civita Castellana in crisi per il caro energia. Conti: "Contenere costi coi soldi della cassa integrazione”

Alfredo Parroccini 27 agosto 2022 a

Le aziende del Distretto industriale di Civita Castellana si apprestano ad affrontare uno dei periodi più difficili della loro storia. Il prezzo dell’energia e del gas è arrivato alle stelle e proseguire a produrre per le imprese di ceramica, tra le più importanti e apprezzate nel mondo, non è più conveniente.

Un durissimo colpo per l’economia locale, che avrà contraccolpi pesanti non solo sugli imprenditori, ma anche sugli operai e sulle famiglie.

“Purtroppo - dichiara Giampiero Patrizi, presidente del settore ceramico della Federlazio - il caro energia è diventato insostenibile e ingestibile. Confermo pertanto che numerose aziende del distretto stanno avviando i piani per la richiesta della cassaintegrazione. Sospendere l’attività produttiva è una scelta molto dolorosa, ma obbligata. Nei mesi scorsi la crisi energetica è stata arginata aumentando i prezzi dei listini dei nostri prodotti. Adesso questa politica del rialzo prezzi non è più attuabile. Siamo arrivati al limite. Alle aziende - conclude -, non rimane altro che ricorrere alla cassaintegrazione”.

Su questa grave e preoccupante situazione interviene Angelo Conti esponente di Articolo Uno di Civita Castellana che dichiara: “A causa dei rincari del gas e dell’energia elettrica, sono sempre più insistenti le voci di prossime richieste di cassa integrazione da parte delle aziende del distretto industriale. Secondo noi questa non è la soluzione migliore per affrontare il problema, in quanto chi andrebbe a pagare il prezzo più alto, sarebbero i soliti noti, ossia i lavoratori con una perdita salariale del 40% circa. E sinceramente dopo gli anni della crisi e del Covid ci sembra davvero troppo! Come Articolo Uno Civita Castellana - aggiunge -, proponiamo al governo italiano, che deve rispondere nell’immediato senza perdere ulteriore tempo, di creare un fronte comune insieme ai sindacati e alle imprese al fine di stanziare i fondi economici, destinati alla cassaintegrazione, a favore invece del contenimento dei costi energetici delle imprese. In tal modo le aziende di ceramica potrebbero continuare a produrre le loro merci , permettendo nello stesso tempo agli operai di continuare a lavorare senza perdita di salario. Inoltre non dimentichiamo che il tasso d’inflazione è schizzato all’8% con la conseguente perdita del potere d'acquisto da parte dei salari delle famiglie”.

“La salvaguardia della produzione - conclude Angelo Conti -, preserverebbe anche gli introiti derivanti dalle tasse e l’incasso dell’iva dei beni di consumo”.

