Viterbo, morto stroncato da malore al Lido di Tarquinia. L'uomo aveva 74 anni

27 agosto 2022 a

Stroncato da un malore mentre stava facendo una passeggiata. Tragedia ieri mattina al Lido. La vittima è un turista ternano di 74 anni - G. C. le iniziali - che stava trascorrendo un periodo di vacanza nel litorale laziale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 nel parcheggio dei campi da tennis del Lido. A fare la macabra scoperta sono stati due passanti che stavano portando a passeggio il loro cane. Si sono avvicinati al corpo dell’uomo, privo di sensi, ed hanno immediatamente chiamato il numero unico per i soccorsi. Poco dopo nel parcheggio della struttura sportiva è arrivato un equipaggio del 118: ma per il 74enne già non c’era nulla da fare. I sanitari hanno provato delle manovre di rianimazione, ma si sono dovuti arrendere constatando il decesso dell’uomo. La probabile causa è un infarto ma saranno effettuati ulteriori accertamenti medico legali.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tarquinia ai quali è toccato il difficile e delicato compito di rintracciare e avvertire i familiari dell’uomo che erano al Lido di Tarquinia e che poco dopo hanno raggiunto, disperati, il parcheggio dei campi da tennis.

Come detto l’ipotesi è quella del malore improvviso anche se resta da stabilire l’orario del decesso. Come detto il corpo a terra nel parcheggio è stato notato intorno alle 9, ma non è detto che il malore possa essere avvenuto prima anche se, dopo le 8, la zona è piuttosto frequentata.



