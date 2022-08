Viterbo, palio di Sant'Anselmo a Bomarzo. Braccio di ferro tra Comune e Pro loco sull'edizione straordinaria

27 agosto 2022 a

Comune e Pro loco in tribunale per il palio di Sant’Anselmo scomodando il giudice civile in pieno agosto. Il tutto per l’edizione straordinaria decisa dal Comune e votata all’unanimità dal Consiglio comunale per la quale si è registrata la posizione contraria della Pro loco che ha organizzato per 36 anni le edizioni del palio tradizionale che di solito si svolge il 25 aprile.

“La nostra comunità a causa del Covid ha visto saltare tre edizioni e per questo, con lo scopo di rimettere in moto la macchina senza chiedere ulteriori sforzi sia al Comune che alle associazioni provate dal lungo stop abbiamo deciso di mettere in moto la macchina organizzativa per il palio straordinario”, spiega il sindaco Marco Perniconi che in una lettere aggiunge: “Il palio straordinario è stato organizzato con l’intento di collaborare con tutte le associazioni presenti sul territorio ed infatti, a dimostrazione di ciò, abbiamo reso partecipe anche i consiglieri del gruppo di opposizione elaborando e portando all’approvazione un atto condiviso da tutti, mettendo sempre al centro, l'unità ed il bene della nostra comunità”. Ma da fine maggio, quando fu approvata la delibera per l’edizione straordinaria la Pro loco ha fatto muro prima inviando delle diffide poi presentando un ricorso straordinario contro una decisione che giudicano “unilaterale”. Al giudice la Pro loco chiedeva , un provvedimento teso ad ordinare al Comune stesso di delegare l’organizzazione del Palio Straordinario previsto per i giorni 9, 10 e 11 settembre e dei Palii a venire, alla stessa associazione, con fissazione di udienza per il 18 agosto. Ma il giudice Scarpato in data il giorno successivo ha emesso un’ordinanza in cui ha dichiarato “il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella amministrativa”.

Dunque che succede adesso? “Si va avanti con l’organizzazione del palio straordinario”, risponde secco il sindaco che aggiunge: “Dispiace per quello che è accaduto. Qui non ha vinto nessuno perché con questo ricorso abbiamo perso tempo e risorse tutti, sia noi che la Pro loco. Non è stato capito che dopo tre anni di stop questa edizione straordinaria serve per rimettere in moto tutto. Basti pensare ai rapporti con il Ministero, le autorizzazioni o i piani di sicurezza che servono oggi per l’edizione straordinaria ma saranno utili per riprendere la tradizione di Sant’Anselmo. I 5 rioni sono già al lavoro con entusiasmo”.

Preparativi per il Palio straordinario



