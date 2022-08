Viterbo, Ferento: solo applausi per la stagione. Il bilancio

27 agosto 2022 a

VITERBO

Una presenza di oltre ottocento spettatori ha fatto da cornice, nell’antico teatro romano di Ferento al concerto degli Hotel Supramonte “Omaggio a Fabrizio De André” che ha concluso la 57esima stagione di spettacoli estivi nel sito archeologico poco distante da Viterbo, organizzata da Consorzio Teatro Tuscia con l’ormai collaudata direzione artistica (venti anni) di Patrizia Natale, il supporto del Comune di Viterbo, della Fondazione Carivit e dell'Ance Viterbo e la collaborazione di Archeotuscia.

Apoteosi per gli “Hotel Supramonte” (Luca Cionco – voce; Edoardo Fabbretti – batteria, percussioni; Glauco Fantini – basso, cori; Simone Temporali – tastiere, cori; Antonello Pacioni – chitarra classica acustica Bouzouki, mandolino; Alessandro Errichetti – chitarra elettrica acustica mandolino; Serena Di Meo – violino, cori; Fisandro Famiani – fisarmonica; Roberto Vittori – fiati percussioni; Giorgia Zaccagni – voce) che hanno ricevuto ripetuti applausi durante l’esecuzione integrale dell’album “Non al denaro non all’amore né al cielo”, a 50 anni dalla sua prima pubblicazione, che Fabrizio De André realizzò prendendo spunto compositivo dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.

Il grande successo del concerto degli Hotel Supramonte è stato il sigillo finale di una stagione di Ferento che, dopo due anni di obbligata riduzione degli spazi per gli spettatori a causa della pandemia, ha registrato il ritorno del grande pubblico, attratto dalla bellezza del sito e da un programma comprendente concerti, opere di prosa classiche e danza.

Da sottolineare la numerosa affluenza di pubblico anche in occasione di altri spettacoli, in particolare “Il fu Mattia Pascal” con il bravissimo Giorgio Marchesi e “Odissea, un racconto mediterraneo” con l’eccellente Tullio Solenghi.

Apprezzate da pubblico e critica tutte le altre rappresentazioni sia serali che i “Tramonti a Ferento” nell’area antiche terme, questi ultimi tradizionalmente preceduti dalla visita al sito archeologico.



