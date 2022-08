Santa Rosa, Raffaele Ascenzi: “Offriremo agli spettatori la Viterbo più bella”

Daniela Venanzi 27 agosto 2022 a

E’ la storia e la tradizione, i sogni dei viterbesi, la spiritualità e l’immagine di una città. Santa Rosa racchiude un concentrato di sentimenti popolari che sono difficili da rappresentare a parole e che solo chi partecipa all’evento del 3 settembre può, almeno parzialmente capire. Lo sanno bene invece i facchini, cosa significa il Trasporto della Macchina, così come l’ideatore di Gloria, quel Raffaele Ascenzi anche lui facchino per vent’anni, oggi di nuovo protagonista perché sarà proprio la sua Gloria ad attraversare i vicoli e le vie del centro storico di Viterbo, con una attenzione mediatica che quest’anno è a livelli altissimi.

Qual è la novità del 2022?

“Quella più importante è che il trasporto si farà. E non è una banalità, è un fatto eccezionale, proprio perché gli accadimenti di questi ultimi anni, ci hanno fatto capire che quello che sembra essere normale può essere spazzato via in qualunque momento. E’ stato il caso della pandemia. Questa, - continua l’architetto ideatore di Gloria - è una rinascita, quella della nostra tradizione e della nostra storia”.

Dal punto di vista emotivo ha spiegato bene il nuovo, invece dal punto di vista tecnico o materiale ci saranno delle novità?

“Direi che l’aspetto del colore sarà la modifica più rilevante, si tornerà al colore uniforme di un bianco caldo per tutta la costruzione. Prima era barocca con interventi, anche grazie all’aiuto di Telari, su alcuni punti, con dei pezzi che si potevano staccare e sui quali avevo lavorato a studio direttamente. Oggi non ci sono i tempi e quindi il bianco sarà il colore di tutta la struttura. Sarà potenziata l’illuminazione lì dove potevano esserci alcune zone d’ombra, ma sostanzialmente la macchina si presenterà senza modifiche di rilievo”.

