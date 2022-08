Viterbo, Santa Rosa. Torna il luna park, giostrai sistemati al Carmine

Mattia Ugolini 27 agosto 2022 a

a

a

In città tornano le giostre per Santa Rosa e il Comune fa accampare i giostrai al Carmine, i residenti: “Non danno fastidio”.

Viterbo torna a festeggiare la sua santa patrona e, come da tradizione, tornano anche le giostre. Quest’anno, il Comune ha scelto di far installare le attrazioni tra strada Freddano e via San Paolo, nel parcheggio sotto il McDonald’s. Ma Palazzo dei Priori, oltre a decidere la sistemazione del luna park, deve decidere anche quella di chi, il luna park, lo porta in città. I giostrai, appartenenti per la stragrande maggioranza a famiglie sinti, stavolta sono stati collocati in un parcheggio sterrato accanto alla scuola primaria Don Alceste Grandori, nel quartiere Carmine.

Eppure, sentendo i pareri di chi al Carmine ci abita, la presenza del folto nucleo di famiglie sinti non sembra destare preoccupazioni: “Adesso posso dirvi che non ci stanno dando fastidio. La sera non fanno casino ed escludendo i primi giorni, quando stavano montando le giostre e facevano avanti e indietro con i camion, praticamente non si sentono”, racconta un anziano residente al Corriere.

Un’integrazione, seppur per questo brevissimo periodo, sembra quindi essere possibile. Anche se, va detto, c’è chi si dice intimorito, più che altro perché l’arrivo della carovana non è stato preceduto da comunicazioni ai cittadini da parte del Comune. Tuttavia, ad oggi non c’è stato alcun tipo di problema ed alle autorità non sono arrivate segnalazioni. L’auspicio di Palazzo dei Priori è che si possa continuare così, e questo si augurano anche i residenti.

