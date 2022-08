Viterbo, pane di Santa Rosa. La ricetta di Vittoria Tassoni

26 agosto 2022 a

Il simbolo di Santa Rosa è il pane. Da bambina nascondeva il pane per donarlo ai poveri e allora in suo onore le pasticcerie preparano il pane di Santa Rosa con uvetta, nocciole e noci. Con il tempo i pasticceri si sono sbizzarriti creando e proponendo sempre più un vasto assortimento di dolci creati per l’occasione come: i biscotti preparati con prodotti del territorio: miele, nocciole, noci, uova, non possono mancare i maritozzi di Santa Rosa, e le tortine di pasta frolla e mele, anche nella variante al cacao, ma anche dolci a forma della macchina, o meringhe a forma di Rosa. In occasione di un evento presso la STAS (Società di Arte e Storia), in cui si parlava della macchina di Santa Rosa, chiesi la ricetta ma, purtroppo non mi è stata data. Cercando nel web e dalle notizie avuto sugli ingredienti ho fatto una pagnottella a mio intuito e con i prodotti del territorio.

È una ricetta veloce che non prevede l’uso del lievito di birra, può essere eseguita tranquillamente senza il rischio di non riuscire.

Il mio pane di Santa Rosa

Ingredienti

250 g farina 0 W230-260

50 g di farina di lamponi (oppure solo farina)

105 g zucchero

30 g di nocciole tostate

85 g di burro

1 uovo

50 g di latte

12 g lievito in polvere

buccia di un limone o arancia grattugiata

1 g sale

30 g di sciroppo di rose (del Campo delle rose)per bagnare

Procedimento

Mettere nella planetaria il burro, lo zucchero e iniziare a lavorare con la frusta K, aggiungere la scorza grattugiata del limone o dell’arancia, la vanillina e continuare a lavorare. Lavorate lentamente sino ad amalgamare tutti gli ingredienti ed eliminare qualsiasi grumo. Quando il composto sarà omogeneo aggiungete l’uovo e le farine. Continuate aggiungendo il latte, il lievito e le nocciole tritate grossolanamente. Versare ora il composto su un piano di lavoro e spolverando con farina lavorate con le mani, date la forma di una sfera schiacciando leggermente sino a quando avrete ottenuto un disco dello spessore di 3 cm. Disponete il pane su una teglia, prima di infornarlo tracciate con una spatola di plastica delle linee trasversali. Cuocere per 40 minuti a 160°/170°C.

Ancora caldo bagnarlo con poco sciroppo, fate raffreddare bene e spolverizzare di zucchero a velo. Vi consiglio di prepararlo almeno un giorno prima.

