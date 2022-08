Viterbo, schiuma nel lago di Vico. Il sindaco Borgna: “Non puntate il dito su Caprarola”

A. N. 26 agosto 2022 a

Il sindaco di Caprarola, Angelo Borgna, replica all’assessore Sergio Orlandi del Comune di Ronciglione, che nell’intervista rilasciata al Corriere e pubblicata il 18 agosto puntava il dito sugli agricoltori del territorio caprolatto in riferimento alla presenza di schiuma nelle acque del lago di Vico.

“Siamo rimasti profondamente colpiti da quanto riportato - scrive Borgna - Nell’intervista, relativa alla situazione del Lago di Vico ed ai noccioleti che insistono intorno ad esso, vengono fatte affermazioni inopportune e, soprattutto, assolutamente prive di ogni fondamento. La stessa sembra sia stata sollecitata dall’assessore Orlandi a causa della presenza di schiuma presso le rive del lago di Vico in località Arenari nel comune di Ronciglione e nella stessa si attribuisce la responsabilità alla lavorazione dei noccioleti che si trovano sulle sponde opposte del lago, nel comune di Caprarola lavorazione che, a quanto si legge nell’intervista stessa, avverrebbe in modo scriteriato e senza regola alcuna. Tali affermazioni, oltre a non essere in alcun modo sorrette dal punto di vista tecnico scientifico, risultano ancor più gravi viste le forti restrizioni adottate da anni nelle coltivazioni di nocciolo presenti all’interno della caldera del lago di Vico, attraverso le quali l’utilizzo di agrofarmaci risulta fortemente ridotto rispetto alle già stringenti norme nazionali, ma questo l’assessore Orlandi lo dovrebbe sapere bene visti i suoi passati ruoli istituzionali, così come dovrebbe conoscere le reali norme previste nel piano della Riserva Naturale”.

“L’assessore Orlandi – aggiunge Borgna - da noi immediatamente interpellato al fine di ricevere chiarimenti in merito, ha categoricamente smentito di aver rilasciata l’intervista nei termini riportati nella stessa; prendiamo atto di questo e abbiamo chiesto, immediatamente, una smentita ufficiale”. Ma da Orlandi, per la cronaca, non è giunta alcuna smentita ufficiale. “Già ci eravamo comunque attivati - conclude il primo cittadino - per effettuare approfondite analisi al fine di poter accertare le reali cause del fenomeno segnalato, evento verificatosi oltretutto nel versante opposto rispetto a quello caprolatto e, comunque, in un periodo che oltre ad essere particolarmente siccitoso, e quindi con assenza di lisciviazione, è anche temporalmente molto lontano da ogni tipo di pratica agronomica additata da Orlandi.

