Viterbo, morto dopo essere precipitato nel pozzo a Valentano. Nulla da fare per anziano di 88 anni

26 agosto 2022 a

a

a

Tragedia ieri, 25 agosto, nella tarda mattinata a Valentano in un terreno vicino alla zona artigianale. Un anziano di 88 anni è precipitato in un pozzo profondo 10 metri ed è morto. Il suo corpo senza vita è stato recuperato nel primo pomeriggio dopo che per ore si era sperato di estrarlo in vita dalla cavità. Sul fatto indagano i carabinieri: tutte le ipotesi restano aperte al momento, dall’incidente fino al gesto volontario.

L’allarme è stato dato nella tarda mattinata quando qualcuno si è reso conto che in fondo a quel pozzo c’era un uomo. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto: sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco con le squadre Saf e i sanitari del 118 pronti a trasportare l’uomo in ospedale nel caso fosse stato estratto vivo.

x 1 / 10

Ma le speranze di poterlo salvare si sono via via affievolite nel primo pomeriggio. I soccorritori infatti non sono riusciti a mettersi in contatto con l’anziano che non ha risposto mai bagli stimoli verbali che arrivavano dall’apertura del pozzo.I vigili del fuoco di Valentano si sono calati nel pozzo ed hanno riportato su il corpo dell’uomo privo di coscienza. Poco dopo i sanitari hanno constatato il decesso dell’anziano che probabilmente è deceduto a causa delle contusioni provocate dal terribile impatto dopo un volo di 10 metri. Resta da capire la dinamica come detto in precedenza. L’uomo è inciampato involontariamente finendo nella cavità per un incidente oppure si è trattato di un gesto volontario? Risposte in tal senso potrebbero arrivare dagli accertamenti medico legali disposti dall’autorità giudiziaria che hanno messo sotto sequestro l’area dove è avvenuta la tragedia.

Scontro tra auto in via Corchiano, ferite due donne

Da quello che è filtrato fino alla serata di ieri non sarebbero stati trovati dei biglietti. Dunque l’ipotesi del suicidio, seppur non scartata, per ora non può essere l’unica. L’altra non può essere che quella dell’incidente. Per questo i carabinieri hanno cercato le stracce anche di un ipotetico scivolone che ha fatto finire l’anziano dentro la cavità. Non è escluso che il pm di turno possa disporre l’autopsia per fare luce sugli aspetti ancora poco chiari della tragedia.

Incidente mortale sulla Cimina, sulla dinamica qualcosa non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.