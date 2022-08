Viterbo, incidente a Vignanello. Anziana investita da auto: trasferita al Gemelli in elicottero

26 agosto 2022 a

Incidente ieri mattina, 25 agosto, nel cuore del centro storico. Un’anziana di 80 anni è stata investita da un’auto nei pressi di piazza Cesare Battisti a Vignanello ed è rimasta seriamente ferita tanto che è stata elitrasportata al Gemelli.

Tutto è avvenuto intorno alle 8. La donna stava ai margini della strada quando è stata travolta, per cause che sono ancora da accertare, da una vettura condotta da un uomo che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

ùLa situazione è apparsa immediatamente seria e sul posto sono arrivati prima di tutti gli agenti della polizia locale che hanno cercato di tranquillizzare la donna che, seppur ferita, è rimasta sempre cosciente. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale Andosilla di Civita Castellana.

Tuttavia dopo l’arrivo al pronto soccorso i mescici hanno deciso di trasferire la donna al Gemelli con l’eliambulanza visto che alcune delle contusioni riportate si erano nel frattempo aggravate. La donna era ferita seriamente e sotto choc. In un primo tempo le sue condizioni non erano apparse gravissime, ma i medici dell’ospedale civitonico hanno preferito il trasferimento nella struttura romana.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica. Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri anche se gli accertamenti sono stati delegati ai vigili urbani.



