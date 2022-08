Viterbo, Santa Rosa. Gran gala in piazza San Lorenzo per dire no alla guerra

Mattia Ugolini 26 agosto 2022 a

Un gran gala per la contro la guerra in Ucraina, Viterbo scelta come sede dell’evento “Macchine di pace”. Mercoledì 31 agosto, nella cornice di piazza San Lorenzo, tra il Duomo e Palazzo dei Papi, si terrà una serata di beneficenza organizzata dalla Rete delle grandi macchine a spalle italiane, patrimonio dell’Unesco. Oltre al gala, dalle 8 e mezzo circa, chiunque - fino all’esaurimento dei 500 posti disponibili - potrà entrare gratuitamente per assistere al concerto dell’orchestra nazionale ucraina di Dnipropetrovsk. L’opera italiana sarà la protagonista, con i musicisti che riprodurranno Verdi, Puccini Cirea e il duetto cavalleria rusticana, quindi anche Pietro Mascagni. Ma anche compositori e canzoni popolari ucraine perché, come spiegato dall’assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi, “la musica parla ed è ponte tra popoli, è un linguaggio universale”.

Durante l’evento, inoltre, sarà possibile fare donazioni per la raccolta fondi che sarà devoluta in favore del popolo ucraino. “Questo - ha detto il sindaco Chiara Frontini - è un evento che da lustro a quello che è il momento piu importante per Viterbo, ovvero ritorno di Santa Rosa. Ci proietta nel mondo, non soltanto come città del Trasporto membra della Rete Unesco, ma come città che vuole lanciare un messaggio di pace. Quando ci hanno chiesto se saremmo stati lieti di ospitare abbiamo risposto di sì, perché vogliamo portare Viterbo nel mondo, raccontare la bellezza dei nostri luoghi aprendo le porte all’esterno. Non a caso, la delega che mi sono coccolata è quella al 3 settembre e alla promozione del brand Unesco, ancora troppo nascosto. Vogliamo che si parli di noi anche fuori porta Faul”.

Ieri mattina, alla presentazione di “Macchine di pace” erano presenti diversi esponenti della sfera imprenditoriale e civile. C’erano Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio dei Facchini, Andrea Belli, presidente Ance Viterbo, la consigliera comunale Alessandra Croci, Teresa Gualtieri, responsabile della federazione italiana club per l’unesco, Luca De Risi, presidente Gramas, Lamberto Scorzino, presidente Rotary club di Viterbo e quello di Nola Giuseppe Mangieri. La proposta più ambiziosa arriva dalla Croci: “Quale miglior occasione per unire tutte le macchine a spalla se non quella del Giubileo 2025, appuntamento importante? Sarebbe bello coinvolgere l’intero paese e l’intera rete italiana”.

