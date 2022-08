Lazio, appalti della Asl senza gara: Macchitella favoriva De Angelis

25 agosto 2022 a

Chiamateli intrecci, se volete. Fili che si diramano da una provincia all’altra del Lazio e che, incontrandosi, delineano i punti sensibili nella mappa del potere detenuto dal Pd e gestito nei territori, compresa Viterbo, da un nugolo di colonnelli: consiglieri regionali, politici e tecnici di area.

E’ un tecnico, saldamente legato alla politica, Luigi Macchitella, commissario straordinario della Asl di Viterbo fino al 2015, poi passato a quella di Frosinone. Il suo nome torna d’attualità in questi giorni dopo la lite tra Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri, e Vladimiro De Angelis, broker assicurativo e fratello di Francesco, il potentissimo presidente del Consorzio industriale della Ciociaria, che, in seguito allo scandalo scoppiato con la pubblicazione del video della lite, ha dovuto ritirare la propria candidatura a deputato in un collegio romano. Candidatura - sempre a proposito di intrecci - andata poi al consigliere regionale della Tuscia, Enrico Panunzi.

Ebbene, mentre la Procura di Frosinone continua ad indagare per accertare i reali motivi della lite (non convince affatto la scusa di un diverbio per motivi calcistici), dall’indagine interna disposta dall’assessorato alla sanità per far luce sui rapporti tra la Asl ciociara e Vladimiro De Angelis, si scopre che l’agenzia assicurativa di quest’ultimo (Unipolsai) Assicurazioni), dal 2014 al 2019, ha fatto sottoscrivere alla Asl polizze per oltre un milione e 600 mila euro. Un mare di soldi, più della metà versati senza gara tramite rinnovi deliberati dal commissario straordinario Macchitella.

