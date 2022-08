Viterbo, ceramiche. Possibile stop ai forni

Beatrice Masci 25 agosto 2022 a

“Radio Civita prevede un settembre esplosivo”: così Gianni Calisti (imprenditore ed esponente di Federlazio) parla dell’autunno che attende il distretto ceramico di Civita Castellana. E’ telegrafico il suo commento, e non solo perché è in procinto di salire sull’aereo, ma anche perché il futuro lascia poco margine all’immaginazione o all’ottimismo. “Circa tre mesi fa - argomenta - il costo dell’energia era circa 1,20 centesimi a Kw, ora siamo a 1,80 centesimi”. Eppure, per tutto questo tempo, ovvero da febbraio in poi, con l’inizio della guerra in Ucraina che si è mangiata la concreta ipotesi di rilancio dopo due anni disastrosi, il distretto ceramico ha serrato i ranghi. “Tutte le commesse - spiega ancora Calisti -sono state rispettate, gli ordini evasi. Questo ha rassicurato i clienti che hanno continuato a inoltrare ordini. Ma ora siamo alla resa dei conti. Per mesi si è parlato della necessità di dover stoppare almeno una parte dei forni. Ora quella possibilità è molto più concreta e a settembre non mi sorprenderei se qualche azienda si vedesse costretta a passare dalle parole ai fatti”.

Ceramiche, torna lo spettro della crisi

Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Giuseppe Crea di Federlazio: “Il quadro tracciato da Calisti, purtroppo, è reale. Del resto, fino ad ora, di aiuti concreti se ne sono visti davvero pochi, qualcosa si è avuto grazie al Governo Draghi, ma la situazione imporrebbe sforzi maggiori per il comparto che, come tutti i settori energivori, sta attraversando da mesi un periodo davvero critico”. Il problema dei costi energetici delle aziende ceramiche è stato oggetto di un tavolo governativo qualche mese fa, su richiesta di Federlazio e soprattutto di Confimi, ma nulla è cambiato, nonostante l’allarme sia stato lanciato già da tempo. “Siamo andati avanti - spiega Crea - senza i necessari piani a lunga scadenza, fondamentali per chi fa impresa, ma a settembre sarà inevitabile porre rimedio e pensare a cosa si dovrà fare. La programmazione a questo punto è necessaria”.

Ceramiche, torna lo spettro della cassa integrazione

Viste le premesse decisamente ottimistiche di inizio anno, e visto quanto accaduto nei mesi successivi, non è azzardato dire che i risultati positivi che ci si attendeva sono scomparsi nel nulla nell’arco di una estate. A settembre, dunque, la resa dei conti. E parlare di fermate, stop dei forni o, addirittura chiusure, purtroppo non sarà azzardato. Chi, invece, almeno al momento, nega tale scelta è la srl Saturnia. In questo caso l’allarme era stato lanciato a seguito della richiesta di cassa integrazione ordinaria. “La Cigo - spiega in una nota l’azienda - è stata richiesta in maniera preventiva così come hanno fatto tantissime aziende in Italia, in attesa che i prezzi del gas tornino ragionevoli, replicando peraltro l’operazione che era stata fatta a gennaio, quando la Cigo era stata richiesta ed accordata ma assolutamente non utilizzata. Le voci di chiusura imminente, pertanto, sono solo illazioni. Chi ha collegato la richiesta di Cigo con l’imminente chiusura - conclude l’azienda - negli ultimi mesi forse è vissuto su Marte”.

