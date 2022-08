Viterbo, manca personale a Villa Lante. Visite a rischio

Alessio De Parri 25 agosto 2022 a

a

a

Disagi in vista per i visitatori di Villa Lante. Domenica prossima, infatti, lo storico complesso di Bagnaia sarà chiuso il pomeriggio a causa della carenza del personale di vigilanza. Il problema si trascina ormai da tempo, anche se dal prossimo 15 settembre dovrebbe risolversi definitivamente con le assunzioni dei nuovi guardiani, quelli che hanno superato il bando emesso dal Ministero della cultura (Ente che gestisce Villa Lante), rivolto appunto agli operatori di vigilanza.

Erba alta e giochi rotti: Villa Lante nel degrado

Nel frattempo, però, l’emergenza continua, nonostante i salti mortali della direzione: “In attesa delle nuove assunzioni - fanno sapere da Villa Lante - stiamo facendo il possibile per tenere aperto il sito nonostante la carenza di personale addetto alla vigilanza. Ci scusiamo per il disagio”. Disagi che, come detto, si ripeteranno domenica 28 agosto, visto che in quel giorno Villa Lante resterà aperta solamente la mattina, dalle 8.30 alle 13.45, con ultimo accesso del pubblico alle ore 13.15. Cancelli che sono rimasti chiusi anche lo scorso mercoledì 17 agosto provocando le proteste di decine di turisti e visitatori che, una volta arrivati a Bagnaia, non hanno potuto accedere al parco, al giardino all’italiana e alle ville Gambara e Montalto. Il personale è insufficiente per consentire un orario di apertura più prolungato, in quanto alcuni dei dipendenti sono andati in pensione e, come detto, non sono stati ancora sostituiti.

A Bagnaia in arrivo la Ztl, varchi per accesso al borgo e a Villa Lante

“Tenere chiuso Villa Lante la domenica, giorno in cui il numero di visite è maggiore, è da incompetenti - attacca Aldo Quadrani, presidente dell’Associazione Amici di Bagnaia -. Capisco le difficoltà di gestione con poco personale a disposizione, ma senza dubbio sarebbe stato meglio pianificare la chiusura, oppure l’orario ridotto, in altri giorni della settimana. Così non si fa altro che penalizzare un sito come Villa Lante che non ha nulla da invidiare ad altri complessi d’Italia”.

Stanziati 25 milioni per i luoghi della cultura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.