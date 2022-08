Canile Viterbo, la denuncia dei volontari: "Animali chiusi in piccole gabbie"

Daniela Venanzi 25 agosto 2022 a

a

a

Non si fanno attendere le reazioni delle associazioni ambientaliste dopo la chiusura del canile comunale di Bagnaia a causa di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla Asl durante una recente ispezione. Nel mirino dei sanitari, in particolare, sono finiti lo stato delle recinzioni e il materiale con cui sono composte le cucce. Tornando agli ambientalisti, la prima ad intervenire è Margherita Speranza dell’associazione La voce del cane, un gruppo di persone che si batte da anni in difesa degli amici a quattro zampe. L’ultima battaglia portata avanti è stata quella per la casa di Pluto, il canile che in procinto di sfratto ospita più di cento cani. In questo caso, infatti, l’associazione è riuscita a portare a termine diversi affidi. “Non ho ancora il quadro preciso di ciò che è stato riscontrato dalla Asl durante il sopralluogo nel canile comunale - afferma Margherita Speranza -. Spero che non si tratti di nulla di tragico per il benessere degli animali anche perché, a dirla tutta, il canile di Bagnaia in località Novepani potrebbe essere davvero un piccolo gioiello. Ha infatti tutte le caratteristiche per essere idoneo all’ospitalità dei nostri amici a quattro zampe: innanzitutto tanta terra e tanto verde, con la possibilità di far stare i cani all’aria aperta in condizioni ideali”.

Cani abbandonati, 48 solo a giugno

“Oggi il peggiore dei problemi sul tema che riguarda l’accoglienza di questi animali - prosegue Margherita Speranza - è sul modo in cui vengono tenuti, il più delle volte in gabbie di cemento oppure in spazi ristretti, con la conseguenza che spesso i cani si ammalano e vengono colpiti dalle piaghe da decubito”. C’è poi un altro aspetto sul quale Margherita Speranza pone l’accento: “I volontari vengono malvisti, non ci fanno entrare volentieri nei canili. Ci sono speculazioni economiche dietro tante di queste strutture. Il nodo andrebbe affrontato alla radice - continua la volontaria - attraverso una normativa che dovrebbe essere adeguata ai nostri giorni, tenendo soprattutto conto della sensibilità che si è maggiormente sviluppata nel corso degli ultimi anni, aggiungo io giustamente, nei confronti degli animali”.

Per riaprire il canile cosa si dovrà fare cercando di arrecare meno danni possibili ai cani che sono stati portati altrove?

“Non conosco le prescrizioni che sono state menzionate né tantomeno la gravità, però credo che si possa intervenire in breve tempo e anche con poca spesa. Ripeto, quel luogo è perfetto per ospitare i cani. Basti pensare che questa estate è stata terribile anche per loro a causa delle alte temperature riscontrate. In un luogo in cui l’animale può scavare trova sicuramente refrigerio, senza dimenticare che conserva intatto anche l’olfatto. Il cemento delle gabbie anguste di tanti canili lo fa invece perdere, perché i cani non possono più odorare l’erba e circolare liberamente. Insomma va fatto uno sforzo per riaprirlo in tempi rapidi”.

Cani randagi, costano 40 mila euro al mese

Crede di trovare un’alleata in questa nuova amministrazione?

“Me lo auguro, lo spero fortemente, il nuovo sindaco Chiara Frontini mi sembra una persona sensibile e sono convinta che farà di tutto per andare incontro alle esigenze di questi nostri amici in modo tempestivo. Anche il fatto di aver vietato i fuochi d’artificio dopo il trasporto della Macchina di Santa Rosa sostituendoli con lo spettacolo di luci, proprio per evitare i botti che disturbano fortemente gli animali è senza ombra di dubbio un segnale positivo”. Infine dal Comune, ribadendo che la decisione di vietare nuovi accessi è stata presa dalla Asl, fanno sapere che fino alla riapertura i cani che verranno accalappiati saranno trasferiti in altre strutture del territorio convenzionate con Palazzo dei Priori.

Gravi carenze igienico-sanitarie. Chiuso canile comunale di Bagnaia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.