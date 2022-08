Viterbo, gravi carenze igienico-sanitarie. Chiuso canile comunale di Bagnaia

24 agosto 2022 a

Stop all’ingresso di amici a 4 zampe all’interno del canile comunale in località Novepani a Bagnaia. Così ha disposto Palazzo dei Priori, come si legge in una comunicazione, inviata al servizio veterinario della Asl, a firma dell’assessore al bilancio, Elena Angiani, e del dirigente della polizia locale, Mauro Vinciotti. La decisione è arrivata dopo un’ispezione, avvenuta a fine luglio, compiuta dal Nas e dai tecnici della prevenzione dello stesso servizio veterinario Asl, durante la quale sono state accertate irregolarità di ordine igienico-sanitario, a cui l’amministrazione è chiamata a porre rimedio. E dunque fino a quando il canile non sarà messo in sicurezza, ovvero fino “a nuova disposizione - scrivono Angiani e Vinciotti - i trasferimenti degli esemplari catturati dovranno avvenire al canile rifugio Quercia Rossa (a Grotte Santo Stefano, ndr)”.

Un problema non di oggi, quello del canile di Bagnaia, ma finora nessuna amministrazione comunale è riuscita a risolverlo, nonostante il grande lavoro svolto dai volontari (basti pensare all’Enpa), per mancanza di investimenti adeguati, ovvero sostanzialmente per mancanza di convinzione. Vedremo nelle prossime settimane cosa farà la nuova giunta, fermo restando che, alla notizia della chiusura, si sono subito mobilitate le associazioni animaliste, che si aspettano da Chiara Frontini un cambio di passo definitivo, come peraltro promesso in campagna elettorale. Per il momento, a fronte della chiusura del rifugio di Novepani, bisogna prendere atto che i nuovi esemplari catturati vengono tutti dirottati a Quercia Rossa e non anche in un altro canile, come accaduto finora, ubicato nel territorio di Vetralla e anch’esso convenzionato con Palazzo dei Priori. In ogni caso, siccome l’obiettivo è di tutelare il benessere degli animali, gli addetti ai lavori chiedono che l’amministrazione vigili con attenzione, accelerando, nel frattempo, gli interventi necessari per la riapertura della struttura di Bagnaia.

Il benessere degli animali dunque prima di ogni altra cosa. D’altra parte, la pensa esattamente così il vice sindaco Alfonso Antoniozzi, che proprio l’altro ieri, durante la presentazione del cartellone di quello che un tempo si chiamava Settembre Viterbese, ha annunciato che quest’anno per Santa Rosa sono aboliti i fuochi d’artificio, “per rispettare - parole sue - l’ambiente e gli amici a quattro zampe”. Da aggiungere che il canile di Novepani, al di là delle carenze annose di cui soffre, è immerso in un ambiente naturalistico di pregio e inoltre, essendo molto ampio, offre agli animali la possibilità di avere a disposizione ampi spazi. Della sua adeguatezza, dal punto di vista dell’ubicazione e della grandezza, sono convinte da sempre le associazioni animaliste.

