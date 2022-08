Viterbo, torna la Minimacchina del Pilastro: "Grande emozione"

Alessio De Parri 24 agosto 2022 a

a

a

Tutto pronto al Pilastro per il ritorno della Minimacchina di Santa Rosa. Sabato prossimo dalle ore 21 sessanta piccoli facchini trasporteranno per le vie del quartiere la riproduzione di Armonia Celeste, il modello della Macchina ideato dall’artista Roberto Joppolo e costruito da Socrate Sensi, che incantò la città dei papi dal 1986 al 1990. Un trasporto speciale, perché sarà il cinquantesimo della Minimacchina del Pilastro, che torna dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia. La Minimacchina, alta 10,40 metri, e realizzata tutta in polistirolo, è stata assemblata nell’ultimo mese nel capannone della Mastro srl, nella zona industriale del Poggino. Il suo peso è di circa 4 quintali, da confermare giovedì mattina presso l’hangar della Scuola sottufficiali dell’Aeronautica in quello che sarà uno degli ultimi step prima del Sollevate e fermi.

Viterbo, salta il trasporto della minimacchina del Pilastro. Appuntamento al 2021

Venerdì invece ci sarà la consegna ufficiale di ciuffi e spallette ai facchini - 60 sotto la Minimacchina, 120 in totale - da parte del capofacchino Pino Loddo. Sabato infine alle 15 l’adunata presso il Bar Le Iene fino alla mossa di partenza nel parcheggio dell’ex Okay, in via Rossi Danielli. Da lì la riproduzione di Armonia Celeste si muoverà verso via Cristofori, via Alessandro Volta (con sosta in largo Alessandro Volta), viale Bruno Buozzi, con altra sosta di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, e infine terminerà la sua sfilata alla fine di viale Bruno Buozzi, nei pressi dell’incrocio con via del Pilastro, dove resterà esposta per mezz’ora in modo tale da essere ammirata dalle migliaia di persone attese lungo il percorso. “Quest’anno effettueremo quattro girate - spiega Angelo Loddo, responsabile del trasporto -: tre prima della sosta in largo Volta, dedicate alle vittime del Covid, è un’altra per rendere omaggio a Giovanni Valeri, ex costruttore della Minimacchina del Pilastro nei primi 40 anni, scomparso nei mesi scorsi. Il primo Sollevate e fermi sarà invece dedicato a Mario Mancinelli, il papà dei due costruttori, morto lo scorso maggio, che collaborò nel 2018 alla realizzazione della scenografia”. Già, perché la riproduzione di Armonia Celeste avrebbe dovuto debuttare due anni fa, ma l’arrivo della pandemia scombinò tutti i piani.

Santa Rosa, torna la Minimacchina del centro storico

“Il modello costruito da Marco Fulvi ha subìto diverse modifiche nel corso degli ultimi due anni - riprende Angelo Loddo -. Ha un telaio in alluminio molto più leggero rispetto a quello delle Minimacchine precedenti, mentre la base è l’esatta riproduzione in scala di quella di Armonia Celeste”. Una Minimacchinacostata intorno ai 20 mila euro, di cui 7 mila 300 versati dal Comune di Viterbo al Comitato festeggiamenti. “Il ritorno della Minimacchina al Pilastro è un’emozione forte - conclude Angelo Loddo -, negli ultimi giorni ho visto diversi componenti dello staff con le lacrime agli occhi e anche tanti genitori emozionati. Con i loro figli, Minimacchini bravi, disciplinati e mossi da grande fede, si è creato per noi un legame che normalmente dura tutta la vita. Il Trasporto è fatica, sudore e sacrifico e da queste emozioni nascono rapporti di fiducia e rispetto. Per i veterani sarà una riconferma di tante sensazioni. Per i nuovi facchini e le loro famiglie, invece, un susseguirsi di brividi che culmineranno alla fine del Trasporto con un grande abbraccio”.

Cinquanta eventi per Santa Rosa. Dopo il trasporto laser show in piazza della Rocca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.