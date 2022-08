Viterbo, al Ghena Food sapori curdo-siriani grazie al progetto Capitale Rifugiato

Valeria Terranova 24 agosto 2022 a

Nel cuore del centro storico, in via Cardinal La Fontaine, di fronte a palazzo Gatti, c’è un angolo di Siria, dove è possibile gustare i sapori autentici del Mediterraneo. Si tratta del ristorante curdo-siriano Ghena Food, frutto del progetto Capitale Rifugiato, sostenuto da Arci in sinergia con Altra Qualità. Il progetto nazionale si è concretizzato attraverso un percorso di formazione e l’attivazione di un fondo per l’avvio di tre attività tutte dislocate tra Viterbo e Vitorchiano. Il padrone di casa, nonché cuoco, è Majed Mohamed, erborista quarantenne di Damasco, che si è trasferito in città con tutta la famiglia nel 2019.

Majed che situazione c’era a Damasco quando avete deciso di lasciarla?

“Eravamo in mezzo al fuoco incrociato. I combattimenti iniziavano a mezzanotte e finivano alle 5 di mattina ed eravamo costretti a rifugiarci nei sotterranei del palazzo. Tuttora i miei tre figli dormono con mia moglie, perché in quel periodo dormivano abbracciati a lei”.

Qual è stato il motivo che ti ha fatto prendere questa decisione?

“A pochi passi dalla mia erboristeria, che era vicino a casa mia, il 27 dicembre di 7 anni fa ci furono due attentati ravvicinati con autobomba che sventrarono negozi e abitazioni. Nel secondo di questi atti terroristici persi 12 amici e anch’io vi rimasi coinvolto proprio mentre stavo tornando a casa a piedi. Fui sbalzato per diversi metri dall’onda d’urto e fui colpito da diverse schegge; per gli 8 mesi successivi fui ricoverato in un ospedale e sottoposto a trattamenti farmacologici. Non so che fine abbia fatto la mia erboristeria, che fui costretto a chiudere. È strano come il nostro corpo abbia una sua memoria e puntualmente a distanza di tanti anni ogni 27 dicembre mi sveglio ancora con alcuni fastidi che mi riportano indietro nel tempo. Comunque da quel giorno decisi che il futuro della mia famiglia doveva essere altrove”.

Come siete arrivati a Viterbo?

Da Damasco andammo a Beirut, in Libano. Uno dei miei tre figli è autistico e avevamo bisogno di aiuto soprattutto per lui ed entrammo in contatto con alcuni esponenti della chiesa evangelica locale e con altri volontari della comunità di Sant’Egidio. Dopo alcuni mesi ci chiesero se volevamo raggiungere l’Italia e partimmo per Roma insieme ad altre 90 persone, in tutto eravamo un centinaio. Da lì poi ci spostammo a Viterbo”.

Da cosa nasce la tua passione per l’erboristeria?

“Sono sempre stato appassionato di filosofia, scrivo poesie e canzoni, ma tutto cominciò nel 1998 dopo aver perso uno dei miei fratelli, che morì di leucemia. Così andai a studiare a Bagdad, in Iraq, e in Libano per poi tornare a Damasco dove poi aprii la mia erboristeria. Da quel momento iniziai a unire il mio lavoro alla cucina tradizionale della mia famiglia. I nostri nonni, come i vostri del resto, sapevano come accostare le erbe e gli aromi ai piatti. In generale mi piace adoperare ingredienti che facciano bene anche al corpo e raccontare ai miei ospiti cosa stanno mangiando. Le nostre cucine hanno molto in comune: stesse verdure, stesse carni, solo qualche aroma diverso. Per esempio, del prezzemolo non si butta via niente, perché il gambo fa benissimo ai reni. La curcuma, che è un antinfiammatorio naturale, per essere assimilata deve essere accompagnata da un pizzico di pepe nero o ancora il somacco, una spezia molto diffusa in Sicilia, che ultimamente sta tornando alla ribalta. La buona tavola unisce tutti e smantella le diffidenze”.

Cosa ti piacerebbe che le persone apprezzassero della tua cucina?

“Per i miei clienti cucino come se fossero dei parenti, degli amici. Voglio che si sentano a casa. Il menù cambia ogni giorno perché voglio che trovino pietanze fresche e prodotti di qualità. Però gradirei molto se mi segnalassero i difetti, se trovassero qualcosa troppo piccante o troppo salato per migliorare e andare incontro ai loro gusti”.

