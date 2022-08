Viterbo, scontro tra auto a Civita Castellana. Ferite due donne

23 agosto 2022 a

Due donne rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi in via Corchino, a Civita Castellana. Intorno alle 13,30 - per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri - si è verificato uno scontro tra una 500L nera che viaggiava in direzione di Civita e una Bmw bianca che procedeva in direziona opposta.

Le due vetture dopo lo scontro si sono girare in mezzo alla carreggiata. La donna che viaggiava sulla 500L è stata estratta dall'auto e trasportata con l'ambulanza in ospedale. Più difficili le operazioni per liberare l'altra donna, rimasta incastrata tra le lamiere della Bmw, a causa del violento impatto tra i due mezzi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che, come detto, ha estratto le due donne dalle auto, e i carabinieri di Civita Castellana.

