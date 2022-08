Viterbo, danneggia specchietti di 10 auto in sosta. Giovane denunciato

23 agosto 2022 a

Controllate 43 autovetture e 95 persone. E' il bilancio dei controlli durante l’ultimo fine settimana svolti dai carabinieri della Stazione di Montalto di Castro, con il rinforzo di pattuglie della Compagnia di Tuscania e l’intervento dei carabinieri cinofili.

E' stato, inoltre, denunciato un giovane cittadino libico, sorpreso dai militari a danneggiare gli specchietti retrovisori di 10 macchine in sosta in una delle vie principali della marina. Grazie all’ausilio dei cani antidroga è stata sequestrata marijuana, trovata a bordo dell’autovettura di un italiano, segnalato alla Prefettura di Viterbo in qualità di assuntore.

Lo stesso è stato anche denunciato per porto abusivo di coltello del genere proibito. Una persona, invece, è stata sanzionata amministrativamente per ubriachezza molesta ed una contravvenzione al Codice della Strada è stata contestata per mancanza di assicurazione, con contestuale sequestro amministrativo dell’autovettura.

