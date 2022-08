Viterbo, sagra degli gnocchi da record a San Lorenzo Nuovo: undicimila presenze

23 agosto 2022 a

Si è chiusa con un’ultima serata molto positiva la 43esima sagra degli gnocchi, definita dal sindaco Bambini la sagra del dopo Covid, la sagra della ripartenza. “Sono stati dieci giorni di lavoro intenso e senza sosta - spiega il primo cittadino -, ripagati, però, da enormi soddisfazioni viste le numerose presenze. Per il dettaglio analitico dei dati servirà qualche giorno ma già da oggi possiamo certificarne alcuni: in particolare gli gnocchi cucinati superano i 50 quintali, le presenze complessive si aggirano invece sulle 11.000 unità; una media, quindi di oltre 1.000 persone per sera, ai quali si aggiungono gli organizzatori, i turisti e i cittadini presenti per partecipare comunque alla festa, per una stima di 1.500 persone che ogni sera hanno vissuto la piazza di San Lorenzo Nuovo per la gioia di bar e locali del centro. I risultati sono quindi veramente soddisfacenti e confermano, come già detto dopo i primi giorni, la voglia di ripartenza e divertimento della gente, una voglia testimoniata anche e soprattutto da questi numeri record”.

La sagra, però, non è stata solo gnocchi e piaceri culinari ma tanto altro: dal sociale con il tradizionale pranzo a base di gnocchi fornito gratuitamente agli anziani del paese o la cena organizzata a prezzi convenzionati con i soci del centro anziani, alla cultura con le conferenze del Gal Alto Lazio, della Dmo “La Via Francigenza e le vie del gusto”, con la tavola rotonda sul futuro della patata, con le visite guidate al Paese Vecchio e alla Tomba della colonna, con le mostre su San Giovanni in Valdilago e sulle sagre del passato.

“Al termine di questa kermesse infinita che ha messo a dura prova le resistenze fisiche di tutti esprimo la mia più sentita riconoscenza alla Pro loco del presidente Luciano Mincini e a tutti i volontari che si sono alternati in questi dieci giorni nel fornire il loro prezioso aiuto” conclude il sindaco Massimo Bambini.



