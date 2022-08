Viterbo, incendio sull'Aurelia a Tarquinia. A fuoco un furgone street food

23 agosto 2022 a

Un furgone-chiosco che vende panini e vivande lungo l’Aurelia è andato a fuoco improvvisamente nella notte di domenica. L’incendio è divampato alle 22 nella piazzola dove si solito è parcheggiato il mezzo all’incrocio tra l’Aurelia e la strada regionale 312.

Per i titolari dell’attività ambulante era stata una domenica di lavoro visto che in quella piazzola passano tutti coloro che che vanno o tornano dal mare.

Quando il chiosco è andato a fuoco l’attività era stata chiusa già da un paio d’ore. Fortunatamente nella all’interno o intorno al mezzo, cosi come nella piazzola, non c’era nessuno.Le fiamme alte sono state notate da alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco di Tarquinia, un’autobotte partita dalla sede centrale e quella della protezione civile. L’intervento è stato portato a termine in pochi minuti anche se c’era preoccupazione per la possibile presenza di bombole di gas all’interno del furgone-chiosco.Durante l’intervento la viabilità è stata ridotta e c’è stato bisogno anche della presenza della polizia locale.

Restano da accertare le cause che hanno fatto scatenare l’incendio. Potrebbe essersi trattato di un corto circuito, ma si tratta solo di un’ipotesi iniziale. gli accertamenti per capire cosa ha scatenato le fiamme sono ancora in corso.



