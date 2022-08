Viterbo, cena in bianco a piazza San Faustino. I fratelli Lattanzi gran cerimonieri

Daniela Venanzi 23 agosto 2022 a

Si scaldano i motori per la white dinner viterbese. Venerdì, 26 agosto, tutti pronti per le tavolate, lì dove ogni gruppo partecipante si prepara per organizzare il cibo e l'allestimento, con tutti i convitati rigorosamente vestiti di bianco.

Lo scenario per quest’anno sarà quello di piazza San Faustino e a sentire qualche ospite, l’entusiasmo è già alle stelle. A suonare durante la cena ci saranno due ragazzi viterbesi, due fratelli,

Daniele e Giampiero Lattanzi, con un’esperienza artistica di livello, che sanno spaziare dalle cover ai brani scritti per proprio conto e che in questa occasione si presenteranno con il loro nome artistico del Gatto e la Volpe: “E’ un’esperienza coinvolgente - racconta Giampiero - una serata che mette di buonumore, che porta allegria con una grande partecipazione popolare”.

