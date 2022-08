Viterbo, Santa Rosa. Cinquanta eventi, tutto il programma. Dopo il trasporto laser show in piazza della Rocca

Alessio De Parri 23 agosto 2022 a

Non chiamatelo più Settembre viterbese o programma delle festività di Santa Rosa. Così puntualizza il Comune, che, per rimarcare il cambiamento, attinge anche al dizionario dei sinonimi, “volta pagina” e presenta l’Almanacco delle attività culturali, un contenitore di iniziative - teatro, musica, artisti di strada, festival letterario e altro ancora - che accompagnerà la città da venerdì 26 agosto al 25 settembre.

Evento clou, dopo il Trasporto di Gloria, uno spettacolo di luci in piazza della Rocca. E poi una cinquantina di manifestazioni spalmate tra centro storico, periferia e frazioni, tutte a ingresso gratuito: si va dall’inaugurazione della mostra di Santa Rosa al Festival Stradella, passando per la rassegna letteraria con ospiti Pupi Avati e Iva Zanicchi, al concerto di Dodi Battaglia a Grotte Santo Stefano, domenica 4 settembre, fino a quello di lunedì 5 settembre a Pratogiardino con il dj set di Prezioso, Silvestrini e il gruppo 90 Mania. In programma anche la Settimana barocca che si interseca dal 13 settembre con la rassegna cinematografica Immagini dal sud del mondo. L’assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi - presente ieri in conferenza stampa insieme alla sindaca Chiara Frontini, all’assessore ai servizi sociali Patrizia Notaristefano e al consigliere comunale Marco Bruzziches - ha allestito il cartellone attingendo in parte dai fondi messi a bilancio dall’ex commissario prefettizio Scolamiero e in parte da quelli investiti dalla nuova giunta.

“Il Comune ha speso circa 50 mila euro in contributi e 25 mila in spese di servizio. In totale parliamo di circa 150 mila euro”.

Antoniozzi, però, ai numeri preferisce le idee raccolte nell’Almanacco. Subito un mix tra sacro e profano nell’ouverture di venerdì prossimo: “Alle 17 l’inaugurazione della mostra di Santa Rosa nel monastero delle clarisse - spiega l’assessore -, e dalle 18,30 alle 23 via ad una tre giorni di festa con gli artisti di strada in tre piazze e lo spettacolo di burattini in piazza Unità d’Italia. Infine degustazione di vini a San Faustino. Il giorno successivo, sabato 27, primo appuntamento del Viterbo book festival in piazza della Repubblica. Tra gli ospiti Pupi Avati, Paolo Crepet, Federica De Waure, Leonardo D’Isanto e la presentazione in esclusiva del fumetto Dolores. Lunedì 29 e martedì 30 agosto spazio al teatro amatoriale in piazza San Lorenzo con la rappresentazione de I Menecmi di Plauto in salsa partenopea e del Mistero Buffo di Dario Fo”.

Si resta sotto Palazzo dei Papi, mercoledì 31 agosto alle 21, per il Gran gala dell’Opera nazionale ucraina di Dnipropetrovsk e i solisti dei teatri dell’opera di Leopoli, Kiev e Odessa. “Settembre si aprirà con il Trasporto della Minimacchina di Santa Rosa in centro storico giovedì 1 - conclude l’assessore e vicesindaco -, mentre la notte del 3, dopo il Trasporto della Macchina ci sarà il laser show in piazza della Rocca. La scelta è ricaduta sullo spettacolo di luci in quanto i fuochi d’artificio presentano diversi problemi. Sono nocivi per gli animali, disturbati dai botti, e per l’ambiente. Questo invece è uno show di luci, fumo e musica, con raggi laser proiettati su schermi. Spettacolo da 8-10 minuti che sarà ripetuto quattro volte”.

