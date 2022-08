Viterbo, guerra. Finita la gara di solidarietà pro Ucraina Profughi sfrattati e niente più raccolte

Daniela Venanzi 23 agosto 2022 a

All'indomani dell’inizio del conflitto e dell’invasione Russa in Ucraina, l’Italia intera, e Viterbo non aveva fatto eccezione, aveva aperto le porte della solidarietà. C’era chi aveva messo a disposizione le proprie abitazioni, magari seconde case, per aiutare i profughi che scappavano dalla guerra e dalla devastazione, e poi c’era chi si era occupato di raccogliere viveri e vestiti per soddisfare le esigenze primarie soprattutto di donne e bambini. Si era anche arrivati all’idea dello zaino sospeso per le scuole. E tutto sembrava davvero funzionare al meglio.

La protesta delle profughe ucraine scatena gli insulti social

A Viterbo, in particolare c’è stata una donna di origini ucraine, Oksana Chyzhovych, ma ormai viterbese da anni, che si è mobilitata costituendo anche un’associazione che porta il nome di “Volya”, per aiutare la sua gente ad affrontare questo momento così tragico. Sono passati mesi da quei giorni di disperazione, e da quel clima di aiuto in cui in molti nella città dei papi si erano dati da fare, ad oggi però la situazione è nettamente cambiata.

Lunedì le profughe ucraine via da San Martino

Su tutti un esempio, una ragazza incinta Ucraina, con un bambino di due anni e la madre al seguito che è stata ospite presso l’abitazione di un signore di Viterbo, che però non può più permettersi di ospitarla.

