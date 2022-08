Viterbo, vandali devastano centro polivalente di Celleno

B. D. 22 agosto 2022 a

a

a

Il centro polivalente è stato di nuovo preso di mira dai vandali. Nella notte tra sabato e domenica è stata forzata la porta, sono state prelevate e sporcate alcune sedie, sporcate pareti e svuotati gli estintori all'interno delle stanze.

San Pellegrino al buio e in mano ai vandali

“Il nostro Palazzo della Cultura è un luogo simbolo, uno spazio vitale a disposizione delle associazioni, delle attività scolastiche, culturali, musicali, una ricchezza di cui molti comuni non dispongono. Dopo la chiusura per il Covid, periodo in cui ce ne siamo dovuti privare, con la ripresa delle iniziative si è confermato un luogo fondamentale per l' aggregazione e la socialità”, scrive il sindaco Marco Bianchi a nome di tutta l’amministrazione.

Giochi nei parchi della città distrutti dai vandali

Poi il sindaco aggiunge: “I danni che sono stati arrecati sono uno screzio alla comunità e alla collettività in generale perché ricadono su tutti noi, non solo a livello economico. Di conseguenza, anche se chi ha agito in questo modo probabilmente non ha avuto piena coscienza di quello che ha fatto, è giusto che venga individuato e messo davanti alla responsabilità e all'entità dei danni provocati”.

Dunque l’appello finale: “Conto sul lavoro delle forze dell'ordine e sulla collaborazione di giovani, cittadini e famiglie per individuare i responsabili”.

Auto parcheggiate prese di mira dai vandali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.