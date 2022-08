Viterbo, elezioni politiche. Candidata al Senato l'ex vice sindaca di Bassano Romano Paola Marchetti

R. V. 22 agosto 2022 a

Non solo Mauro Rotelli (Fratelli d’Italia), Alessandro Mazzoli (Partito democratico), Umberto Fusco (Lega) o Luisa Ciambella (Azione) ed Enrico Panunzi. Tra i candidati viterbesi in campo alle prossime elezioni figura anche Paola Marchetti (SI) nel collegio Lazio 2 del Senato. Ex vicesindaco di Bassano Romano ed ex segretaria provinciale di Sinistra ecologia libertà, è attualmente presidente regionale di Fenascop (la federazione che associa le comunità psichiatriche accreditate). Sarà candidata in quota proporzionale con la lista dei rossoverdi (Alleanza Verdi, Sinistra italiana e Reti civiche).

“La crisi pandemica e ora quella economica - dice la diretta interessata in una nota - dovuta all’impatto del conflitto fra Russia e Ucraina hanno soltanto accelerato quella che da troppi anni è una crisi irreversibile di una società che ha scelto di abbandonare le persone fragili, non investe più sulle nuove generazioni, ha preferito rinviare le grandi scelte che servono per contrastare i cambiamenti climatici. Questa lacerazione - spiega - si è resa evidente con la crisi che abbiamo vissuto in questi anni e che ha trasformato milioni di persone in tutto il mondo in malati di salute mentale”.

“Tutto questi motivi - aggiunge in una nota - mi hanno spinto ad accettare una candidatura in nome dei diritti dei più fragili, per poter rappresentare i territori della provincia di Roma, quelli nei quali sarà candidata con l’impegno di rappresentare le istanze di chi è lasciato indietro. Penso al dramma delle donne che subiscono violenze, a chi ha perso il lavoro, a tutte quelle periferie abbandonate a se stesse che rappresentano il cuore delle nostre comunità ma allo stesso tempo un luogo da cui i nostri giorni scappano. Tutto questo non è un destino inevitabile, ci si può ancora ribellare”.

Come si ricorderà, i termini per la presentazione delle candidature da parte di tutte le forze politiche scadono stasera, 22 agosto, alle 21.

