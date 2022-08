Viterbo, prezzi aumentati del 12,8% rispetto a un anno fa

Beatrice Masci 22 agosto 2022 a

La prassi, diventata regola, secondo la quale è più vantaggioso fare la spesa nelle città piccole o medio grandi non vale più. A sorpresa, infatti, Viterbo figura al secondo posto della classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori sulle città con i maggiori rincari annui per quanto riguarda due voci del paniere: cibo e bevande, e luce e gas. La classifica si basa sullo studio realizzato dall’associazione nel mese di luglio, elaborando i dati Istat. Se in Italia, a luglio, i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche sono saliti del 10% su base annua, determinando già una stangata pari in media a 564 euro a famiglia, in molte città è andata ancora peggio.

Costo della vita cresciuto dell'8% in un anno

A guidare la classifica delle città peggiori è Cosenza, dove per cibo e bevande si registra un rialzo del 13,1% rispetto a luglio 2021, +847 euro in termini di aumento del costo della vita per una famiglia media. Al secondo posto, come detto, c’è Viterbo, con un incremento dei prezzi del 12,8% e un aggravio annuo pari a 713 euro. Ciò vuol dire, conti alla mano, che una famiglia media viterbese, per fare la spesa, paga in un anno 713 euro in più rispetto all’anno scorso. E per spesa, in questo caso, si intendono prodotti e generi di prima necessità: pane, pasta, riso, pelati e tutto ciò che contribuisce a mettere insieme pranzo e cena di una famiglia media. Lo stesso vale per le bevande, la cui voce contempla solo quelle analcoliche. Dunque nulla di particolarmente ricercato o elaborato. Resta da capire se questi rincari sono figli della crisi energetica che ha fatto lievitare i costi di produzione, oppure della speculazione, sempre, purtroppo, dietro l’angolo quando si parla di aumento del costo della vita.

Viterbo seconda città d'Italia più cara per il cibo

Purtroppo la risposta non la si potrà avere a breve tempo ma per capire le cause occorrono studi elaborati. Al momento, quello che conta, è le oltre 700 euro che la massaia media viterbese è costretta a trasferire da una voce all’altra del bilancio familiare. Settecento euro in più per la spesa, in soldoni, vuol dire meno soldi per divertimenti, acquisti di indumenti o tempo libero per i figli. Dopo Viterbo, al terzo posto della classifica delle città in cui mangiare costa di più troviamo Imperia, dove mangiare costa +12,7%, pari a 680 euro. Seguono Sassari (+12,4%, 569 euro) e Ascoli Piceno (+12,2%, 664 euro). Al sesto posto Catania (+9,5%, +551 euro), poi Verona e Terni (entrambe +11,5%, rispettivamente 621 e 690 euro), Padova, Forlì-Cesena, Arezzo e Olbia-Tempio (+11,4% per tutte). “Va considerato, poi - spiega l’Unione dei consumatori - che le somme in euro si riferiscono a una famiglia media. La situazione per i nuclei più numerosi è decisamente peggiore. Per l’Italia si passa dalla media di 564 euro a 769 euro per una coppia con due figli, 919 euro per le coppie con tre o più figli. Analoga progressione vale anche per le singole città”. Sull’altro versante, la città più economica per mangiare e bere è Bergamo, dove i prezzi crescono solo del 7%, pari a 400 euro.

