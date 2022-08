Viterbo, via Francigena. Ecco il sentiero dei guerrieri invisibili

Daniela Venanzi 22 agosto 2022 a

a

a

Alessandra Croci è l’ex presidente dell’Associazione Via Francigena in Tuscia, incarico da cui si è dimessa recentemente dopo essere stata nominata dalla sindaca Chiara Frontini referente del Comune capoluogo per le iniziative di valorizzazione del cammino. E sono pellegrini speciali quelli che lei va ad accogliere lungo il tratto dell’antica strada che attraversa la città e la provincia. Una missione, la sua. Prima di Ferragosto ha dato il benvenuto a Christian Vitali, un ragazzo affetto da morbo di Crohn, originario di Parabiago in provincia di Milano, giunto a Viterbo insieme alla sua compagna, Sonia Bono. I due hanno ideato un cammino di 300 chilometri per quelli che hanno chiamato “I guerrieri invisibili”, si tratta un percorso, appunto lungo la Francigena, che arriva fino a Roma avente il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare, destinando idealmente il tratto che va da Montefiascone a Viterbo alla sindrome fibromialgica.

Viaggio sulla Via Francigena in sella alle Harley Davidson

Una camminata per favorire la sensibilizzazione sulle malattie poco conosciute e poco visibili dall’esterno e raccogliere fondi. Ad dare loro il benvenuto in piazza del Comune erano presenti l’Associazione fibromialgici Libellula con il suo presidente e una rappresentanza di soci, e naturalmente proprio lei, Alessandra Croci, che, a nome della nuova amministrazione comunale, ha consegnato un gagliardetto della città di Viterbo. La giornata si è conclusa con un pranzo presso un ristorante a Bomarzo e con la consegna di una pergamena che l’Associazione Libellula ha affidato alla coppia affinché lo porti in Vaticano.

Francigena, approda in Consiglio l'analisi contabile della società

Sempre alla presenza della stessa Croci e del nuovo presidente dell’Associazione Via Francigena in Tuscia, Bruno Morroto, si è svolto inoltre un rito emozionante: l’apposizione della firma su una pietra di peperino quale attestazione del passaggio a Viterbo.

L’opera di accoglienza della delegata alla Francigena di Chiara Frontini non si ferma qui: “Da poco ho accolto - racconta - una famiglia svizzera con quattro bambini in passeggino e poi un gruppo legato a una professoressa di psicologia dell’Università di Padova. Essere speciali è bellissimo - sottolinea - così come la Via Francigena è bellissima in questo tratto del Lazio. Bellissima e accogliente, visto che sempre di più mostra anche il suo lato senza barriere e inclusivo. Fatto di gente pronta a abbracciare”.

Da non dimenticare in questo contesto l’accoglienza riservata al gruppo di ipovedenti e non vedenti o quella per una ragazzina di nome Ilenia costretta su una sedia a rotelle. Il cammino della solidarietà è sempre in prima linea, non solo per Alessandra Croci ma anche per tutti i soci della Via Francigena in Tuscia.

Francigena, arrivano 4 nuovi bus alimentati a gasolio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.